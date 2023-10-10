Что расставить в саду, чтобы голуби и не сунулись: неожиданный трюк дачников

Справиться с назойливыми птицами можно без отравы

Борьба с вредителями – головная боль дачников. Иногда хлопоты могут доставлять даже птицы, особенно страдает сад от нашествий голубей.

Чтобы отпугнуть от дачного участка голубей, опытные садоводы пользуются самодельным средством. Об этом говорится в материале Express.

Голуби могут не только загрязнять ваши земельные квадраты, а и наносить вред урожаю, портить растения и клевать ягоды. Однако против птиц найдется эффективный трюк, что немаловажно, использовать отраву не нужно.

Так, нежелательные гости и не сунутся в сад, если учуют резкий запах чеснока. Плюс этого метода в том, что овощ не является токсичным для растений. Для приготовления спрея против голубей требуется всего два ингредиента — восемь зубчиков чеснока и пару стаканов масла.

Во-первых, очистите чеснок и раздавите ножом на разделочной доске. Положите измельченный продукт в стеклянную емкость и смешайте с оливковым маслом. Тщательно перемешайте смесь и оставьте в холодильнике примерно на пять дней.

Во-вторых, спустя вышеуказанный период времени перелейте чесночный раствор в распылитель или разлейте в небольшие контейнеры. Дачники могут разместить эти контейнеры-ловушки в саду или же распылить самодельный репеллент вокруг растений.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие ловушки помогут избавиться от слизней и улиток на дачном участке. Против вредителей сработают определенные растения.