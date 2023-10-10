Що розставити в саду, щоб голуби й не сунулися: несподіваний трюк дачників
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Впоратися з настирливими птахами можна без отрути
Боротьба зі шкідниками – головний біль дачників. Іноді клопіт можуть завдавати навіть птахи, особливо страждає сад від навали голубів.
Щоб відлякати від дачної ділянки голубів, досвідчені садівники користуються саморобним засобом. Про це йдеться у матеріалі Express.
Голуби можуть не тільки забруднювати ваші земельні квадрати, а й завдавати шкоди врожаю, псувати рослини та клювати ягоди. Однак проти птахів знайдеться ефективний трюк, що важливо, використовувати отруту не потрібно.
Так, небажані гості й не сунуться у садок, якщо учують різкий запах часнику. Плюс цього методу в тому, що овоч не є токсичним для рослин. Для приготування спрею проти голубів потрібно всього два інгредієнти — вісім зубчиків часнику та пару склянок олії.
По-перше, очистіть часник і роздавіть ножем на дошці для нарізання. Покладіть подрібнений продукт у скляну ємність і змішайте з оливковою олією. Ретельно перемішайте суміш та залиште в холодильнику приблизно на п’ять днів.
По-друге, через вищезгаданий період часу перелийте часниковий розчин в розпилювач або розлийте в невеликі контейнери. Дачники можуть розмістити ці контейнери-пастки в саду або розпорошити саморобний репелент навколо рослин.
Раніше "Телеграф" розповідав, які пастки допоможуть позбутися слимаків та равликів на дачній ділянці. Проти шкідників спрацюють певні рослини.