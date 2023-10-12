Зачем протирать листья комнатных растений спиртом: совет опытных цветоводов

Чтобы растения в доме не страдали от жуков, проведите особую обработку

В отопительный сезон комнатные цветы могут страдать от вредителей, поэтому очень важен уход в осенние месяцы. Простые средства помогут прогнать жуков раз и навсегда.

Избавиться от мучнистых червецов, щитовки, тли и клещей на компактных растениях помогут подручные средства. Советом опытных цветоводов делится Express.

Доступные домашние средства помогут в борьбе с вредителями у комнатных растений. Если вы заметили зараженный цветок, то тут же изолируйте его от другой растительности. Не забывайте следить за остальными растениями в течение трех-четырех недель.

Пострадавший цветок после изоляции тщательно промойте мыльной водой там, где заметили вредителей. В целях дополнительной предосторожности рекомендуется стерилизовать пораженный участок спиртом. Именно для этого цветоводы протирают аптечным средством листья растений.

Следующий этап — промыть зараженное растение инсектицидным мылом или мягким жидким мылом, поскольку это уничтожит насекомых при контакте. Будьте осторожны с выбором средства, сначала протестируйте его на небольшом участке растения.

Снова используйте ватный тампон, смоченный спиртом, и промокните им насекомых на растении. Также вымойте горшок и поддон мыльной водой, поскольку вредители могут там прятаться.

Добавим, что мучнистого червеца, одного из наиболее распространенных вредителей, часто принимают за грибок или плесень, тот выглядит как вата или белый порошок. Обычно скапливаются на стеблях и соединениях листьев. Тогда как тлю вы обнаружите по липким следам на растении.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем подживить цветы в доме. Растения после особой прикормки будут изобиловать с новой силой.