Навіщо протирати листя кімнатних рослин спиртом: порада досвідчених квітникарів

Щоб рослини в будинку не страждали від жуків, проведіть спеціальну обробку

В опалювальний сезон кімнатні квіти можуть страждати від шкідників, тому дуже важливий догляд у осінні місяці. Прості засоби допоможуть прогнати жуків раз і назавжди.

Позбутися борошнистих червців, щитівки, попелиці та кліщів на компактних рослинах допоможуть підручні засоби. Порадою досвідчених квітникарів ділиться Express.

Доступні засоби допоможуть у боротьбі зі шкідниками у кімнатних рослин. Якщо ви помітили заражену квітку, то відразу ізолюйте її від іншої рослинності. Не забувайте стежити за рештою рослин протягом трьох-чотирьох тижнів.

Постраждалу квітку після ізоляції ретельно промийте мильною водою там, де помітили шкідників. З метою додаткової обережності рекомендується стерилізувати уражену ділянку спиртом. Саме для цього квіткарі протирають аптечним засобом листя рослин.

Наступний етап – промити заражену рослину інсектицидним милом або м’яким рідким милом, оскільки це знищить комах при контакті. Будьте обережні з вибором засобу, спершу протестуйте його на невеликій ділянці рослини.

Знову використовуйте ватний тампон, змочений спиртом, і промокніть комах на рослині. Також вимийте горщик та піддон мильною водою, оскільки шкідники можуть там ховатися.

Додамо, що борошнистого червця, одного з найпоширеніших шкідників, часто приймають за грибок або плісняву, що виглядає як вата або білий порошок. Зазвичай накопичуються на стеблах та з’єднаннях листя. Тоді як попелицю ви виявите по липких слідах на рослині.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим підживити квіти у будинку. Рослини після особливого підгодовування будуть розвиватися з новою силою.