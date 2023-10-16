Что делать с трещинами на плодовых деревьях: плохо, что не все это делают

Замажьте растение этими средствами, иначе оно начнет болеть

Не многие огородники знают, что необходимо не только белить деревья, но и своевременно заполнять трещины и дупла на плодовых растениях. В противном случае они начнут страдать от болезней.

Об этом пишет pixelinform. Есть несколько дедовских способов того, чем замазывать трещины плодовых деревьев. О них читайте ниже.

Чем замазать трещины деревьев

В одинаковых пропорциях нужно смешать глину и коровяк. После нанесения этой смеси на поврежденное место следует обернуть его бинтом.

Вместо коровяка можно использовать древесную золу. При этом к глине необходимо добавить две части, а к золе – одну.

Также можно воспользоваться раствором цемента. Этот метод в основном используется для заделки дыр. Если применяется цемент, не требуется обматывать дерево бинтом.

Садовый вар лучше оставить для обработки только срезов, он не подходит для других целей.

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