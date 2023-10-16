Що робити з тріщинами на плодових деревах: погано, що не всі це роблять

Замажте рослину цими засобами, інакше воно почне хворіти

Не багато городників знають, що необхідно не тільки білити дерева, а й своєчасно заповнювати тріщини та дупла на плодових рослинах. В іншому випадку вони почнуть страждати від хвороб.

Про це пише pixelinform. Є декілька дідівських способів того, чим замазувати тріщини плодових дерев. Про них читайте нижче.

Чим замазати тріщини дерев

У однакових пропорціях потрібно змішати глину та коров’як. Після нанесення цієї суміші на пошкоджене місце потрібно обернути його бинтом.

Замість коров’яку можна використовувати деревну золу. При цьому до глини необхідно додати дві частини, а до золи – одну.

Також можна скористатися розчином цементу. Цей метод в основному використовується для закладення дірок. Якщо використовується цемент, не потрібно обмотувати дерево бинтом.

Садовий вар краще залишити для обробки тільки зрізів, він не підходить для інших цілей.

Раніше ми писали, що посипати під деревом, щоб підвищити його зимостійкість. Цю процедуру можна провести до закінчення листопада.

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