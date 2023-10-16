Полезно для истощенной почвы: чем подкормить огород осенью

После каждого сбора урожая почва становится бедной на питательные вещества

Что касается огородных культур, то общеизвестно, что по окончании каждого сезона урожая почва становится лишенной питательных веществ и истощенной. Поэтому необходимо принять меры по ее восстановлению. Наиболее эффективно это делать осенью.

Уже сегодня стоит задуматься о севообороте, спланировать, что будете сеять и где в следующем году. Помните, что нельзя сажать и сеять одни и те же культуры на одной и той же участке, пишет prostoway.

Как восстановить истощенную почву

Прежде всего, необходимо внести в огород минеральные удобрения, такие как азот, фосфор и калий, чтобы обеспечить будущие растения необходимыми питательными веществами.

С той же целью можно использовать стебли овощей, собранных в урожай. Их следует измельчить и добавить в почву вместе с перегноем или готовым компостом, создав органическую подкормку. Такая процедура будет очень полезной для почвы осенью.

Подготовив участок таким образом, вы значительно облегчите подготовку к предстоящему сезону огородничества. Растения будут расти на хорошо подготовленной почве.

Ранее мы писали, чем еще можно посыпать огород, чтобы получить щедрый урожай в следующем году. Это удобрение идеально для осенней поры.