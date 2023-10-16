Корисно для виснаженого ґрунту: чим підгодувати город восени

Після кожного збору врожаю ґрунт стає бідним на поживні речовини

Що стосується городніх культур, то загальновідомо, що після закінчення кожного сезону врожаю ґрунт стає позбавленим поживних речовин та виснаженим. Тому необхідно вжити заходів щодо його відновлення. Найефективніше це робити восени.

Вже сьогодні варто задуматися про сівозміну, спланувати, що сіятимете і де наступного року. Пам’ятайте, що не можна садити і сіяти ті самі культури на одній і тій самій ділянці, пише prostoway.

Як відновити виснажений ґрунт

Насамперед необхідно внести в город мінеральні добрива, такі як азот, фосфор і калій, щоб забезпечити майбутні рослини необхідними поживними речовинами.

З тією ж метою можна використовувати стебла овочів, зібраних у врожай. Їх слід подрібнити і додати в ґрунт разом з перегноєм або готовим компостом, створивши органічне підживлення. Така процедура буде дуже корисною для ґрунту восени.

Підготувавши ділянку таким чином, ви значно полегшите підготовку до майбутнього сезону городництва. Рослини зростатимуть на добре підготовленому ґрунті.

Раніше ми писали, чим ще можна посипати город, щоб отримати щедрий урожай наступного року. Це добриво ідеальне для осінньої пори.