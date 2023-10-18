Что сделать с кактусом, чтобы он зацвел: необычная уловка цветоводов

Вы можете легко помочь цветкам кактуса распуститься

Одним из самых красивых кактусов, которые можно выращивать дома, является вид Шлюмбергера, также известный как зигокактус, рождественник или декабрист. Чтобы растение давало роскошные цветы, важен правильный уход, в частности полив.

Помочь рождественскому кактусу зацвести, что обычно продолжается с ноября по январь, может одна небольшая уловка. Об этом рассказывает Express.

Так, декабрист, поскольку имеет тропическую природу, предпочитает влажную среду. Смело размещайте горшок с комнатным цветком на кухне или в ванной комнате. Прямые солнечные лучи обжигают растение, поэтому важно, чтобы свет был непрямым, более темная комната станет отличным местом для выращивания кактуса.

Цветоводы могут смотивировать рождественник зацвести. Для этого следует поместить ваш кактус Шлюмбергера в абсолютную темноту как минимум на 12 часов в день. Сделать это советуют в октябре, так как до образования бутонов осталось всего несколько недель.

Кроме того, кактус уже с бутонами запрещено перемещать, иначе цветов не будет. В период цветения рекомендуется поливать растение только тогда, когда верхний слой компоста (около 5 см) полностью высохнет. Отличный ход – опрыскивание цветка несколько раз в неделю. Альтернативная хитрость: помещение в поддон гальки с водой.

Если вы заметили, что цветы кактуса опадают, то, скорее всего, это происходит из-за слишком влажной почвы. В таком случае стоит приостановить полив.

Ранее "Телеграф" рассказывал, в каком месяце цветоводы советуют прекращать полив кактусов. Простой правило поможет растению оставаться здоровым и крепким.