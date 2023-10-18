Що зробити з кактусом, щоб він зацвів: незвичайний прийом квітникарів

Ви можете легко допомогти квіткам кактуса розпуститися

Одним із найкрасивіших кактусів, які можна вирощувати вдома, є вид Шлюмбергера, також відомий як зигокактус, різдвяник або декабрист. Щоб рослина давала розкішні квіти, важливим є правильний догляд, зокрема полив.

Допомогти різдвяному кактусу зацвісти, що зазвичай триває з листопада по січень, може один невеликий прийом. Про це розповідає Express.

Так, декабрист, оскільки має тропічну природу, віддає перевагу вологому середовищу. Сміливо розміщуйте горщик із кімнатною квіткою на кухні або у ванній кімнаті. Пряме сонячне проміння обпалює рослину, тому важливо, щоб світло було непрямим, темніша кімната стане відмінним місцем для вирощування кактуса.

Квітникарі можуть змотивувати різдвяник зацвісти. Для цього слід помістити ваш кактус Шлюмбергера в абсолютну темряву щонайменше на 12 годин на день. Зробити це радять у жовтні, бо до утворення бутонів залишилось лише кілька тижнів.

Крім того, кактус вже з бутонами заборонено переміщати, інакше квітів не буде. У період цвітіння рекомендується поливати рослину лише тоді, коли верхній шар компосту (близько 5 см) повністю висохне. Відмінний хід – обприскування квітки кілька разів на тиждень. Альтернативна хитрість: поміщення в піддон гальки з водою.

Якщо ви помітили, що квіти кактуса опадають, то, швидше за все, це відбувається через надто вологий ґрунт. У такому разі варто зупинити полив.

Раніше "Телеграф" розповідав, у якому місяці квіткарі радять припиняти полив кактусів. Просте правило допоможе рослині залишатися здоровою та міцною.