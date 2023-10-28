Согреваемся без отопления: четкие советы для дома и гардероба
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Полезные советы с коврами и домашней одеждой
Предстоящая зима обещает быть такой же морозной, как и предыдущая, поэтому обязательного потребуется отопления и лишний слой домашней одежды.
Если на улице днем в рабочее время чувствуется более низкая температура, то ночью, пребывая дома, вы можете ощутить все "прелести" холодной поры, пишут vikna. Рассказываем, как обеспечить себе тепло в доме и какие вещи помогут в этом справиться.
Как утеплить квартиру, дом
- Используйте ковер для утепления помещения, располагая его как на полу, так и на стенах.
- Если у вас большой дом с множеством комнат, стоит собираться в одной части дома для более эффективного отопления.
- Не забывайте закрывать двери, чтобы избежать сквозняков.
- Обеспечьтесь свечами и спиртовками. Сжигайте жидкий или сухой спирт в безопасной посуде, регулярно проветривая помещение.
- Следите за скидками на одеяла заранее и закупитесь несколькими экземплярами.
- Позаботьтесь о наличии грелок и газовых горелок, которые можно использовать для нагрева воды.
- И, чтобы согреться, выполняйте физические упражнения каждые два часа.
Запаситесь теплой одеждой:
- колготки или подштанники
- теплые носки
- удобную домашнюю обувь
- угги или другие зимние сапоги
- термобелье
- теплый спортивный костюм с капюшоном
- несколько шапок и шарфов
- пуховик с капюшоном
- шерстяные кофты
Ранее мы делились трюком, как утеплится пледом в холодной комнате. Он больше не будет спадать с плеч.