Согреваемся без отопления: четкие советы для дома и гардероба

Полезные советы с коврами и домашней одеждой

Предстоящая зима обещает быть такой же морозной, как и предыдущая, поэтому обязательного потребуется отопления и лишний слой домашней одежды.

Если на улице днем в рабочее время чувствуется более низкая температура, то ночью, пребывая дома, вы можете ощутить все "прелести" холодной поры, пишут vikna. Рассказываем, как обеспечить себе тепло в доме и какие вещи помогут в этом справиться.

Как утеплить квартиру, дом

Используйте ковер для утепления помещения, располагая его как на полу, так и на стенах.

Если у вас большой дом с множеством комнат, стоит собираться в одной части дома для более эффективного отопления.

Не забывайте закрывать двери, чтобы избежать сквозняков.

Обеспечьтесь свечами и спиртовками. Сжигайте жидкий или сухой спирт в безопасной посуде, регулярно проветривая помещение.

Следите за скидками на одеяла заранее и закупитесь несколькими экземплярами.

Позаботьтесь о наличии грелок и газовых горелок, которые можно использовать для нагрева воды.

И, чтобы согреться, выполняйте физические упражнения каждые два часа.

Запаситесь теплой одеждой:

колготки или подштанники

теплые носки

удобную домашнюю обувь

угги или другие зимние сапоги

термобелье

теплый спортивный костюм с капюшоном

несколько шапок и шарфов

пуховик с капюшоном

шерстяные кофты

Ранее мы делились трюком, как утеплится пледом в холодной комнате. Он больше не будет спадать с плеч.