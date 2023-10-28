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Согреваемся без отопления: четкие советы для дома и гардероба

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Стоит утеплиться заранее Новость обновлена 28 октября 2023, 13:05
Стоит утеплиться заранее. Фото Freepik

Полезные советы с коврами и домашней одеждой

Предстоящая зима обещает быть такой же морозной, как и предыдущая, поэтому обязательного потребуется отопления и лишний слой домашней одежды.

Если на улице днем в рабочее время чувствуется более низкая температура, то ночью, пребывая дома, вы можете ощутить все "прелести" холодной поры, пишут vikna. Рассказываем, как обеспечить себе тепло в доме и какие вещи помогут в этом справиться.

Как утеплить квартиру, дом

  • Используйте ковер для утепления помещения, располагая его как на полу, так и на стенах.
  • Если у вас большой дом с множеством комнат, стоит собираться в одной части дома для более эффективного отопления.
  • Не забывайте закрывать двери, чтобы избежать сквозняков.
  • Обеспечьтесь свечами и спиртовками. Сжигайте жидкий или сухой спирт в безопасной посуде, регулярно проветривая помещение.
  • Следите за скидками на одеяла заранее и закупитесь несколькими экземплярами.
  • Позаботьтесь о наличии грелок и газовых горелок, которые можно использовать для нагрева воды.
  • И, чтобы согреться, выполняйте физические упражнения каждые два часа.

Запаситесь теплой одеждой:

  • колготки или подштанники
  • теплые носки
  • удобную домашнюю обувь
  • угги или другие зимние сапоги
  • термобелье
  • теплый спортивный костюм с капюшоном
  • несколько шапок и шарфов
  • пуховик с капюшоном
  • шерстяные кофты

Ранее мы делились трюком, как утеплится пледом в холодной комнате. Он больше не будет спадать с плеч.

Теги:
#Отопительный сезон #Отопление #Лайфхак #утепление