Засветились на экране: какие породы собак стали популярны благодаря кино и мультикам

Собаки появлялись и становились главными героями в десятках кинолент

Люди верят, что определенные породы собак могут приносить удачу, однако некоторые выбирают домашних любимцев на основе просмотренных фильмов, мультиков и сериалов. Такой подход пользы не приносит и "Телеграф" расскажет почему.

После появления на экране мультика "101 далматинец" дети со всего мира стали просить родителей купить такого веселого и неуклюжего пятнистого друга. Некоторые из них согласились, однако уже через год в приютах количество далматинцев значительно возросло, а все из-за того, что люди не понимали особенностей породы и "повелись" на экранный образ. В целом далматинцев часто показывают в мультиках и кино, учитывая их старую роль собак пожарных.

Самая известная порода, которая чаще всего появлялась на экране – это немецкая овчарка. Более 550 раз их снимали в разных фильмах. Умная порода собак появлялась в таких лентах как "Комиссар Рекс", "Я — легенда" и "K-9".

Кадр из фильма "Я — легенда" с Уиллом Смитом

Среди популярных пород задействованных на экране – бульдоги. Они снимались в таких фильмах как "Дорога домой", "Шерлок Холмс" и "Скайфол". Пудели появлялись на экранах более 200 раз. Среди известных фильмов "Завтрак в Тиффане", "Апрель в Париже" и "Маньчжурский кандидат". Даже такая небольшая порода как чихуахуа получила свою часть славы — трилогия "Чихуахуа из Беверли-Хиллз", фильмы с Риз Уизерспун "Блондинка в законе" популяризировали эту породу.

Для тех, кому чихуахуа маленький на экране возникают доберманы – звезды боевиков. В их творчестве "Отец невесты", "Хьюго", "Человек-невидимка" и "Настоящая ложь". На популярность такс также повлияли голливудские продюсеры. В частности, в серии фильмов "История игрушек" есть две таксы.

Такса в "Истории игрушек"

Среди известных собак, снимавшихся в фильме также золотистый ретривер (сериал "Домой", "Ретриверы" и "Цель собаки"), сенбернар (комедийный "Бетховен", "Зов дикой природы", "Кухо" и "Темная башня"), мопс ("Люди в черном", "Человек" и "Тайная жизнь домашних животных"). Одной из пород, которая не была популярна до выхода на экраны и о ней мало кто знал, была северная инуитская собака, сыгравшая лютоволков в "Игре престолов". Эта собака очень похожа на волка и при этом очень умна, однако достаточно редка. Поэтому выход сериала повлек за собой всплеск популярности похожей породы — хаски, которые также там были задействованы.

Сходный всплеск популярности и славу самой преданной породы получила акита-ину. Это порода собаки из фильма "Хатико: самый верный друг", важно, что он основан на реальных событиях.

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