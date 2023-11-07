Каких собак не возьмешь с собой в Европу. Список запрещенных пород

В Великобритании собираются запретить содержать опасную породу собак американского булли XL после серии нападений на людей. И Британия – не единственная страна, которая на законодательном уровне запрещает разводить и держать опасных собак. К примеру, питбули запрещены или ограничены в Дании, Франции, Германии, Норвегии, Польше, Португалии, Румынии, Испании, Швейцарии и Турции.

В Европе есть только две страны, прямо не запрещающие собак. Это Финляндия, известная как дружественная собакам страна, не имеющая ограничений на импорт или разведение какой-либо породы, и Ирландия. "Телеграф" разобрался, какие ограничения по породам собак существуют в странах Европы на случай, если вы собираетесь поехать туда с домашним любимцем:

Собаки, запрещенные в Германии

Немецкие законы запрещают въезд в страну некоторых опасных пород, к которым относятся:

Американский стаффордширский терьер (стафф). Это очень сильная и коренастая собака, воспитывать которую хозяин должен еще с детства и обладать определенными профессиональными знаниями, чтобы контролировать собаку и не допускать агрессию с ее стороны. Критики обращают внимание на генетическую склонность этих собак к дракам и агрессивность части ее представителей, которая направлена в основном на других собак. Факты агрессии породы к людям обусловлены дефектами разведения и воспитания собак. Однако ответственно воспитанный, хорошо социализированный стафф является преданным и надежным другом.

Стафф

Бультерьер. Порода выведена в Англии XIX века из бульдога, белого английского терьера и далматинца. Был создан для собачьих боев как смелый боец, но не провокатор агрессивных драк. Это мускулистая собака с короткой шерстью, маленькими глубоко посаженными глазами и выпуклой головой. Бультерьер активен, предан и игрив, однако считается одной из сильнейших собак.

Бультерьер. Фото: Американский клуб собаководства

Американский питбультерьер. Имеет массивные челюсти и сильные мышцы, ловкую, быструю и маневровую. Порода была выведена более 300 лет назад в период популярности собачьих боев, а прародителями этих мощных собак являются Староанглийские терьеры и бульдоги. Долгое время назначением питбультерьера оставалось участие в жестоких поединках, но впоследствии эволюционировало у универсальных сельскохозяйственных собак, являющихся хорошими охранниками. Неправильное и агрессивное воспитание может привести к психическим расстройствам животного и негативным последствиям для окружающих.

Американский питбультерьер

Стаффордширский бультерьер. Это мускулистая, гладкошерстная собака. Если стаффордширский бультерьер хорошо воспитать у него будет безупречный характер, но с другими собаками или животными стаффордширские бультерьеры могут быть не очень доброжелательными. Некоторые стаффордширские терьеры счастливо живут с другими собаками и котами, других нельзя выгуливать без поводка в районах, где они могут встретить другую собаку.

(!) Отдельные земли имеют локальные законы об опасных собаках и это следует учитывать. В земле Баден-Вюртемберг запрещены следующие породы и их скрещивание: бордоский дог, бульмастиф, аргентинский дог, Фила Бразилейро, мастиф, неаполитанский мастиф, испанский мастиф, тоса-ину. В Баварии опасными считаются: бандог и тоса-ину. В Гамбурге это бульмастиф, аргентинский дог, бордоский дог, фила бразилейро, собака кангал, кавказская овчарка, мастиф, испанский мастиф, неаполитанский мастиф, ротвейлер, тоса-ину. В Гессене – американский бульдог, аргентинский дог, собака кангал, кавказская овчарка, ротвейлер.

Польша

В Польшу запрещен импорт таких пород, как американский питбультерьер, ка-де-бо, американский бульдог, аргентинский мастиф, канарский дог, тоса-ину, ротвейлер, анатолийская овчарка, акбаш, московская сторожевая собака и кавказская ов.

Франция

Во Франции существует две классификации небезопасных собак. Собаки категории 1 определяются как "нападающие" без родословной, они считаются опасными и импорт этих пород во Франции запрещен. Их запрещено перевозить в салоне или как груз в самолете. К ним относятся: стаффордширские бультерьеры, американские питбультерьеры, собаки мастифового типа и японские тоса-ину. Покупка и продажа этих пород запрещена.

Мастиф

Ко второму типу относятся чистокровные стаффордширские бультерьеры, американские питбультерьеры, ротвейлеры и беспородные ротвейлеры и родовые тоса-ину. Этих собак разрешено ввозить во Францию с ограничениями. Разрешено ввозить только собак, зарегистрированных с родословной, признанной Министерством сельского хозяйства, продовольствия и лесного хозяйства Франции. Их можно перевозить на рейсах в грузовом отсеке самолета. Владельцы должны пройти обучающий курс и доказать, что они умеют обращаться с собакой, получить отдельную лицензию от города.

Швейцария

Швейцария запрещает импорт собак с купированными ушами и хвостами, там запрещено обрезать уши по косметическим соображениям и обрезать хвост путем удаления хвостовых позвонков, ввоз таких собак также запрещен. Если ваша собака имеет короткий хвост по медицинским или врожденным причинам, вы можете подать заявление после предоставления подтверждения истории болезни и ветеринарного сертификата.

Также запрещено владение некоторыми агрессивными и опасными породами собак:

американский стаффордширский терьер

бурбуль

бульмастиф

кане-корсо

аргентинский дог

бордоский дог

фила бразилейро

английский мастиф

Matin Espagnol

матен де Неаполь

питбуль

пресса канарио

ротвейлер

тайский риджбек

тоса-ину.

Румыния

В соседней Румынии введены ограничения на владение такими видами, как:

питбуль

бурбуль

бандог

американский стаффордширский терьер

стаффордширский бультерьер

ротвейлер

тоса-ину

мастино неаполитано

аргентинский дог

Для владения такими собаками необходимо иметь не менее 18 лет, справку от психиатра и судебное решение.

А импорт бандогов, бурбул и питбулов в Румынию запрещен. Кроме того, обязаны для носить намордники немецкая овчарка, доберман, бельгийский малину, дого канарио, комондор, кувас, резеншнауцер.

Норвегия

С 2004 года в этой стране были запрещены следующие собаки:

аргентинский дог

американский питбультерьер

американский стаффордширский терьер

тоса-ину

чехословацкий волк

бразильский мастиф.

Дания

С 2011 года запрещены к ввозу, разведению и продаже такие породы собак:

американский питбультерьер

американский стаффордширский терьер

американский бульдог

алабай

тоса-ину

кангал

кавказская овчарка

торняк

фила бразилейро (бразильский мастиф).

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, от каких пород собак точно следует отказаться, если в семье есть маленькие дети. Также мы писали, какие собачки идеально подойдут для жизни в квартире в большом городе.