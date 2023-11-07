Яких собак не візьмеш з собою у Європу. Список заборонених порід

У Великій Британії збираються заборонити тримати небезпечну породу собак американського буллі XL після серії нападів на людей. І Британія — не єдина країна, яка на законодавчому рівні забороняє розводити та тримати небезпечних собак. Приміром, пітбулі заборонені або обмежені в Данії, Франції, Німеччині, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Іспанії, Швейцарії та Туреччині.

У Європі є лише дві країни, які прямо не забороняють собак. Це Фінляндія, відома як дружня до собак країна, яка не має обмежень на імпорт або розведення будь-якої породи, та Ірландія."Телеграф" розібрався, які обмеження щодо порід собак існують у країнах Європи на випадок, якщо ви збираєтеся поїхати туди з домашнім улюбленцем:

Собаки, заборонені у Німеччині

Німецькі закони забороняють в'їзд до країни деяких небезпечних порід, до яких відносяться:

Американський стаффордширський тер'єр (стафф). Це дуже сильний та кремезний собака, виховувати якого хазяїн повинен ще з дитинства та володіти певними професійними знаннями, щоб контролювати собаку та не допускати агресію з його боку. Критики звертають увагу на генетичну схильність цих собак до бійок та агресивність частини її представників, що направлена в основному на інших собак. Факти агресії породи до людей зумовлюються дефектами розведення та виховання собак. Проте відповідально вихований, добре соціалізований стафф є відданим та надійним другом.

Стафф

Бультер'єр. Порода виведена в Англії XIX століття з бульдога, білого англійського тер'єра і далматина. Був створений для собачих боїв як сміливий боєць, але не провокатор агресивних бійок. Це м'язиста собака з короткою шерстю, маленькими глибоко посадженими очима та опуклою головою. Бультер’єр активний, відданий і грайливий, проте вважається одним з найсильніших собак.

Бультер'єр. Фото: Американський клуб собаківництва

Американський пітбультер'єр. Має масивні щелепи та сильні м'язи, спритний, швидкий та маневровий. Порода була виведена понад 300 років тому у період популярності собачих боїв, а прабатьками цих потужних псів є Староанглійські тер'єри і бульдоги. Довгий час призначенням пітбультер'єра залишалася участь в жорстоких поєдинках, але згодом еволюціонувала в універсальних сільськогосподарських собак, які є гарними охоронцями. Неправильне і агресивне виховання може призвести до психічних розладів тварини та негативних наслідків для оточення.

Американський пітбультер'єр

Стаффордширський бультер'єр. Це мускулистий, гладкошерстий собака. Якщо стаффордширського бультер'єра добре виховати у нього буде бездоганний характер, але з іншими собаками чи тваринами стаффордширські бультер'єри можуть бути не дуже доброзичливими. Деякі стаффордширські тер'єри щасливо живуть з іншими собаками та котами, інших не можна вигулювати без повідка в районах, де вони можуть зустріти іншого собаку.

(!) Окремі землі мають локальні закони про небезпечних собак і це варто враховувати. У землі Баден-Вюртемберг заборонені такі породи та їх схрещування: бордоський дог, бульмастиф, аргентинський дог, Філа Бразилейро, мастиф, неаполітанський мастиф, іспанський мастиф, тоса-іну. У Баварії небезпечними вважаються: бандог і тоса-іну. У Гамбурзі це бульмастиф, аргентинський дог, бордоський дог, філа бразилейро, собака кангал, кавказька вівчарка, мастиф, іспанський мастиф, неаполітанський мастиф, ротвейлер, тоса-іну. У Гессені — американський бульдог, аргентинський дог, собака кангал, кавказька вівчарка, ротвейлер.

Польща

У Польщу заборонено імпорт порід таких, як американський пітбультер'єр, ка-де-бо, американський бульдог, аргентинський мастиф, канарський дог, тоса-іну, ротвейлер, анатолійська вівчарка, акбаш, московська сторожова собака і кавказька вівчарка.

Франція

У Франції існує дві класифікації небезпечних собак. Собаки категорії 1 визначаються як "нападники" без родоводу, вони вважаються небезпечними, і імпорт цих порід у Франції заборонений. Їх заборонено перевозити в салоні або як вантаж у літаку. До них відносяться: стаффордширські бультер'єри, американські пітбультер'єри, собаки мастифового типу та японські тоса-іну. Купівля та продаж цих порід заборонені.

Мастиф

До другого типу відносяться чистокровні стаффордширські бультер'єри, американські пітбультер'єри, ротвейлери і безпородні ротвейлери, та родові тоса-іну. Цих собак дозволено ввозити до Франції з обмеженнями. Дозволено ввозити лише собак, зареєстрованих із родоводом, визнаним Міністерством сільського господарства, продовольства та лісового господарства Франції. Їх дозволено перевозити на рейсах у вантажному відсіку літака. Власники повинні пройти навчальний курс і довести, що вони вміють поводитися з собакою, отримати окрему ліцензію від міста.

Швейцарія

Швейцарія забороняє імпорт собак з купірованими вухами і хвостами, там заборонено обрізати вуха з косметичних міркувань та обрізати хвіст шляхом видалення хвостових хребців, ввезення таких собак також заборонено. Якщо ваш собака має короткий хвіст через медичні або вроджені причини, ви можете подати заяву після надання підтвердження історії хвороби та ветеринарного сертифіката.

Також заборонено володіння деякими агресивними та небезпечними породами собак:

американський стаффордширський тер'єр

бурбуль

бульмастиф

кане-корсо

аргентинський дог

бордоський дог

філа бразилейро

англійський мастиф

Matin Espagnol

матен де Неаполь

пітбуль

преса канаріо

ротвейлер

тайський риджбек

тоса-іну.

Румунія

У сусідній Румунії введено обмеження на володіння такими видами, як:

пітбуль

бурбуль

бандог

американський стаффордширський тер'єр

стаффордширський бультер'єр

ротвейлер

тоса-іну

мастіно неаполітано

аргентинський дог

Для володіння такими собаками необхідно мати не менше 18 років, мати довідку від психіатра та судове рішення.

А імпорт бандогів, бурбулів і пітбулів до Румунії заборонений. Окрім того, зобов'язані для носити намордники німецька вівчарка, доберман, бельгійський малінуа, дого канаріо, комондор, кувас, різеншнауцер.

Норвегія

З 2004 року в цій країні були заборонені такі собаки:

аргентинський дог

американський пітбультер'єр

американський стаффордширський тер'єр

тоса-іну

чехословацький вовк

бразильський мастиф.

Данія

З 2011 року заборонені до ввезення, розведення та продажу такі породи собак:

американський пітбультер'єр

американський стаффордширський тер'єр

американський бульдог

алабай

тоса-іну

кангал

кавказька вівчарка

торняк

філа Бразилейро (бразильський мастиф).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, від яких порід собак точно варто відмовитись, якщо в сім’ї є маленькі діти. Також ми писали, які песики ідеально підійдуть для життя у квартирі у великому місті.