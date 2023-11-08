Засвітились на екрані: які породи собак стали популярними завдяки кіно та мультикам

Собаки з'являлися та ставали головними героями у десятках кінострічок

Люди вірять що певні породи собак можуть приносити удачу, однак деякі обирають хатніх улюбленців на основі переглянутих фільмів, мультиків та серіалів. Такий підхід користі не приносить і "Телеграф" розкаже чому.

Після появи на екрані мультика "101 далматинець" діти з усього світу почали просити батьків купити такого веселого та незграбного плямистого друга. Деякі з них погодились, однак вже за рік у притулках кількість далматинців значно зросла, а все через те що люди не розуміли особливостей породи і "повелися" на екранний образ. Загалом далматинців часто показують в мультиках та кіно, враховуючи їхню стару роль собак пожежників.

Найвідоміша порода, яка найчастіше з'являлась на екрані — це німецька вівчарка. Понад 550 разів їх знімало у різноманітних фільмах. Розумна порода собак з'являлась у таких стрічках як "Комісар Рекс", "Я — легенда" так "K-9".

Кадр з фільму "Я - легенда" з Уіллом Смітом

Серед популярних порід задіяних на екрані — бульдоги. Вони знімались у таких фільмах як "Дорога додому", "Шерлок Холмс" і "Скайфол". Пуделі з'являлись на екранах понад 200 разів. Серед відомих фільмів "Сніданок у Тіффані", "Квітень у Парижі" та "Маньчжурський кандидат". Навіть така невеличка порода як чихуахуа отримала свою частину слави — трилогія "Чихуахуа з Беверлі-Хіллз", фільми з Різ Візерспун Білявка в законі" популяризували цю породу.

Для тих, кому чихуахуа замаленький на екрані з'являються добермани — зірки бойовиків. У їхньому творчому доробку "Батько нареченої", "Г’юго", "Людина-невидимка" та "Справжня брехня". На популярність такс також вплинули голлівудські продюсери. Зокрема у серії фільмів "Історія іграшок" є дві такси.

Такса в "Історії іграшок"

Серед відомих собак, які знімалися у фільмі також золотистий ретривер (серіал "Додому", "Ретривери" та "Мета собаки"), сенбернар (комедійний "Бетховен", "Поклик дикої природи", "Кухо" і "Темна вежа"), мопс ("Люди в чорному", "Людина" та "Таємне життя домашніх тварин"). Однією з порід, яка не була популярна до виходу на екрани та про неї мало хто знав, була північна інуїтська собака яка зіграла лютоволків в "Грі престолів". Ця собака дуже схожа на вовка та при цьому надзвичайно розумна, однак достатньо рідкісна. Тому вихід серіалу спричинив сплеск популярності схожої породи — хаскі, які також там були задіяні.

Схожий сплеск популярності та славу найвідданішої породи отримала акіта-іну. Це порода собаки з фільму "Хатіко: найвірніший друг", важливо, що він заснований на реальних подіях.

Раніше "Телеграф" розповідав, яких собак можуть заводити люди з алергією на тварин. Зазначимо, що стовідсотково гіпоалергенних собак не існує, однак деякі з них можуть викликати менші прояви.