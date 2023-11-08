Рус

Засвітились на екрані: які породи собак стали популярними завдяки кіно та мультикам

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Кадр із фільму "Марлі та я" Новина оновлена 08 листопада 2023, 08:58
Кадр із фільму "Марлі та я"

Собаки з'являлися та ставали головними героями у десятках кінострічок

Люди вірять що певні породи собак можуть приносити удачу, однак деякі обирають хатніх улюбленців на основі переглянутих фільмів, мультиків та серіалів. Такий підхід користі не приносить і "Телеграф" розкаже чому.

Після появи на екрані мультика "101 далматинець" діти з усього світу почали просити батьків купити такого веселого та незграбного плямистого друга. Деякі з них погодились, однак вже за рік у притулках кількість далматинців значно зросла, а все через те що люди не розуміли особливостей породи і "повелися" на екранний образ. Загалом далматинців часто показують в мультиках та кіно, враховуючи їхню стару роль собак пожежників.

Найвідоміша порода, яка найчастіше з'являлась на екрані — це німецька вівчарка. Понад 550 разів їх знімало у різноманітних фільмах. Розумна порода собак з'являлась у таких стрічках як "Комісар Рекс", "Я — легенда" так "K-9".

Кадр з фільму Я - легенда з Уіллом Смітом
Кадр з фільму "Я - легенда" з Уіллом Смітом

Серед популярних порід задіяних на екрані — бульдоги. Вони знімались у таких фільмах як "Дорога додому", "Шерлок Холмс" і "Скайфол". Пуделі з'являлись на екранах понад 200 разів. Серед відомих фільмів "Сніданок у Тіффані", "Квітень у Парижі" та "Маньчжурський кандидат". Навіть така невеличка порода як чихуахуа отримала свою частину слави — трилогія "Чихуахуа з Беверлі-Хіллз", фільми з Різ Візерспун Білявка в законі" популяризували цю породу.

Для тих, кому чихуахуа замаленький на екрані з'являються добермани — зірки бойовиків. У їхньому творчому доробку "Батько нареченої", "Г’юго", "Людина-невидимка" та "Справжня брехня". На популярність такс також вплинули голлівудські продюсери. Зокрема у серії фільмів "Історія іграшок" є дві такси.

Такса в Історії іграшок
Такса в "Історії іграшок"

Серед відомих собак, які знімалися у фільмі також золотистий ретривер (серіал "Додому", "Ретривери" та "Мета собаки"), сенбернар (комедійний "Бетховен", "Поклик дикої природи", "Кухо" і "Темна вежа"), мопс ("Люди в чорному", "Людина" та "Таємне життя домашніх тварин"). Однією з порід, яка не була популярна до виходу на екрани та про неї мало хто знав, була північна інуїтська собака яка зіграла лютоволків в "Грі престолів". Ця собака дуже схожа на вовка та при цьому надзвичайно розумна, однак достатньо рідкісна. Тому вихід серіалу спричинив сплеск популярності схожої породи — хаскі, які також там були задіяні.

Схожий сплеск популярності та славу найвідданішої породи отримала акіта-іну. Це порода собаки з фільму "Хатіко: найвірніший друг", важливо, що він заснований на реальних подіях.

Раніше "Телеграф" розповідав, яких собак можуть заводити люди з алергією на тварин. Зазначимо, що стовідсотково гіпоалергенних собак не існує, однак деякі з них можуть викликати менші прояви.

Теги:
#Фільми #Собака #Порода