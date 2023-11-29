На Землю несется одна из сильнейших магнитных бурь года: ее вызвала мощная вспышка на Солнце (видео)

Ученые рассказали, чего ожидать от мощной магнитной бури

На Солнце произошла мощная солнечная вспышка класса M9.8 или с К-index 5-6 баллов. По словам некоторых ученых, Землю накроет сильнейшая за год магнитная буря.

Как сообщают на портале Space, вспышка на Солнце произошла сегодня, а магнитная буря ожидается 30 ноября и 1 декабря. В некоторых северных странах даже есть возможность увидеть полярное сияние из-за взаимодействия магнитного поля Земли с частицами солнечного ветра.

По данным ученых, на Солнце произошло извержение сверхгорячей плазмы, известное как корональный выброс массы (КВМ) в сторону Земли. Класс солнечных вспышек M9.8 находится всего в нескольких процентных пунктах от того, чтобы его можно было отнести к классу X, самому мощному классу солнечных вспышек. В то же время некоторые исследователи уверяют, что выброс корональной массы как раз можно отнести к наивысшему классу.

Согласно другой классификации, вспышки на Солнце оценивают по шкале от G1 до G5, где G1 — усиление полярной активности вокруг полюсов и незначительные колебания в электроснабжении, а G5 — самый экстремальный уровень солнечных вспышек, который может вызывать полное отключение радиосвязи на всей освещенной стороне Земли. Завтрашнюю магнитную бурю оценивают в G1, а ту, что будет в четверг, в G2.

Различные солнечные спутники НАСА уже наблюдают за потенциальными плазменными бурями, направляющимися в направлении Земли, однако пик придется на 30 ноября и 1 декабря.

В сети также публикуют видео того, как образовывалась вспышка на Солнце. А ученые шутят, что единственные повод для паники — это успеть забронировать рейс в северные широты, чтобы посмотреть световое шоу.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какой будет погода в последний день ноября. Осадки пока станут на паузу, но говорить об улучшении погодных условий нельзя.