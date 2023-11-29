На Землю мчить одна з найсильніших магнітних бурь року: її викликав потужний спалах на Сонці (відео)

Вчені розповіли, чого чекати від потужної магнітної бурі

На Сонці стався потужний сонячний спалах класу M9.8 або з К-index 5-6 балів. За словами деяких учених, Землю накриє найсильніша за рік магнітна буря.

Як повідомляють на порталі Space, спалах на Сонці стався сьогодні, а магнітна буря очікується 30 листопада та 1 грудня. У деяких північних країнах навіть є можливість побачити полярне сяйво через взаємодію магнітного поля Землі з частинками сонячного вітру.

За даними вчених, на Сонці відбулося виверження надгарячої плазми, відоме як корональний викид маси (КВМ) у бік Землі. Клас сонячних спалахів M9.8 знаходиться всього в кількох процентних пунктах від того, щоб його можна було віднести до класу X, найпотужнішого класу сонячних спалахів. У той же час деякі дослідники запевняють, що викид корональної маси якраз можна зарахувати до найвищого класу.

Згідно з іншою класифікацією, спалахи на Сонці оцінюють за шкалою від G1 до G5, де G1 – посилення полярної активності навколо полюсів та незначні коливання в електропостачанні, а G5 – найекстремальніший рівень сонячних спалахів, який може викликати повне відключення радіозв’язку на всій освітленій стороні Землі. Завтрашню магнітну бурю оцінюють у G1, а ту, що буде у четвер, у G2.

Різні сонячні супутники НАСА вже спостерігають за потенційними плазмовими бурями, що прямують у напрямку Землі, проте пік припаде на 30 листопада та 1 грудня.

У мережі також публікують відео того, як утворювався спалах на Сонці. А вчені жартують, що єдина нагода для паніки — це встигнути забронювати рейс до північних широт, щоб подивитися світлове шоу.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, якою буде погода в останній день листопада. Опади поки що стануть на паузу, але казати про покращення погодніх умов не можна.