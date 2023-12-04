Варварин день: сделаете это 4 декабря — и надолго усложните свою судьбу
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С Варвариного дня начинаются популярные зимние праздники
В этот понедельник православные христиане отмечают память святой Варвары Илиопольской, которая, несмотря на запрет своего отца, приняла крещение и была казнена родителем. В народном календаре 4 декабря известное как Варвара Морозница. До перехода церкви на новоюлианский календарь Варварин день отмечался 17 декабря.
Обычно в день Варвары повсюду бушевали метели, покрывающие дороги снегом и затруднявшие передвижение путников. В старину в этот день старались не отдаляться от своего жилища, чтобы избежать замерзания и простуды.
С Варвариного дня наступают зимние праздники, которые были особенно любимы нашими предками. По новому календарю на 5 декабря приходится Савин день, а на следующий, 6 декабря, отмечается День святого Николая Чудотворца.
Что нельзя делать 4 декабря
- Жаловаться на жизнь — усложните свою судьбу.
- Заниматься рукоделием — раны из-за иглы, спицы и всего, что колется, будут заживать невероятно долго.
- Отправляться в дальнюю дорогу — такой путь приведет к неудачам.
Ранее мы писали, как происходил переход церкви на новый стиль. Узнайте из следующей статьи, чем отличается новоюлианский календарь от юлианского.