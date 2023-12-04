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Варварин день: сделаете это 4 декабря — и надолго усложните свою судьбу

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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День святой Варвары в 2023 году отмечается 4 декабря (ранее 17 декабря)
День святой Варвары в 2023 году отмечается 4 декабря (ранее 17 декабря). Фото Pixabay

С Варвариного дня начинаются популярные зимние праздники

В этот понедельник православные христиане отмечают память святой Варвары Илиопольской, которая, несмотря на запрет своего отца, приняла крещение и была казнена родителем. В народном календаре 4 декабря известное как Варвара Морозница. До перехода церкви на новоюлианский календарь Варварин день отмечался 17 декабря.

Обычно в день Варвары повсюду бушевали метели, покрывающие дороги снегом и затруднявшие передвижение путников. В старину в этот день старались не отдаляться от своего жилища, чтобы избежать замерзания и простуды.

С Варвариного дня наступают зимние праздники, которые были особенно любимы нашими предками. По новому календарю на 5 декабря приходится Савин день, а на следующий, 6 декабря, отмечается День святого Николая Чудотворца.

Что нельзя делать 4 декабря

  • Жаловаться на жизнь — усложните свою судьбу.
  • Заниматься рукоделием — раны из-за иглы, спицы и всего, что колется, будут заживать невероятно долго.
  • Отправляться в дальнюю дорогу — такой путь приведет к неудачам.

Ранее мы писали, как происходил переход церкви на новый стиль. Узнайте из следующей статьи, чем отличается новоюлианский календарь от юлианского.

Теги:
#Традиции #Праздники #Запреты #Церковные праздники #День Варвары