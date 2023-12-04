Варварин день: зробите це 4 грудня — і надовго ускладните свою долю

З Варвариного дня розпочинаються популярні зимові свята

Цього понеділка православні християни відзначають пам’ять святої Варвари Іліопольської, яка, попри заборону свого батька, прийняла хрещення і була ним страчена. У народному календарі 4 грудня відоме як Варвара Морозниця. До переходу церкви на новоюліанський календар Варварин день відзначався 17 грудня.

Зазвичай у день Варвари всюди вирували хуртовини, що покривали дороги снігом і утруднювали пересування мандрівників. За старих часів у цей день намагалися не віддалятися від свого житла, щоб уникнути замерзання та застуди.

З Варвариного дня настають зимові свята, які особливо любили наші предки. За новим календарем на 5 грудня припадає Савин день, а наступного, 6 грудня, відзначається День святого Миколая Чудотворця.

Що не можна робити 4 грудня

Скаржитися на життя – ускладните свою долю.

Займатися рукоділлям — рани через голку, спиці і все, що колеться, будуть гоїтись неймовірно довго.

Вирушати в далеку дорогу — такий шлях приведе до невдач.

Раніше ми писали, як відбувався перехід церкви на новий стиль. Дізнайтеся з наступної статті, чим відрізняється новоюліанський календар від юліанського.