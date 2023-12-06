С Днем Вооруженных сил Украины: открытки и картинки для поздравления
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Открытки и картинки для поздравления с Днем Вооруженных сил Украины
Ежегодно День Вооруженных сил Украины отмечается 6 декабря. Этому празднику всегда уделяли много внимания, гордости и уважения. С началом полномасштабного вторжения оно приобрело куда большие смыслы. ВСУ – наша надежная защита и опора. Лучшие украинцы борются за независимость и целостность Украины.
История создания праздника
День ВСУ основан в 1993 году Верховной Радой. В 1991 году вступил в силу закон "О Вооруженных Силах Украины". И дата 6 декабря приурочена ко дню принятия этого закона.
В День Вооруженных сил Украины по традиции проходят выставки военной техники и парады. Однако последние два года Украина отмечает этот день по-другому.
Давайте благодарим наших защитников за то, что они ценой собственной жизни защищают нашу страну. Благодаря им мы можем пить кофе утром, просыпаться в своих кроватях и спокойно жить. Именно благодаря ВСУ мы можем праздновать важные события, быть рядом со своими близкими. Поэтому велика им благодарность, уважение и гордость.
Открытки и картинки для поздравления с днем Вооруженных сил Украины
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