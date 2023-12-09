День святой Анны: что это за праздник и какие запреты 9 декабря

В народном календаре этот праздник известен как Анна Зимняя

В эту субботу по новоюлианскому календарю в храмах православной церкви отмечается память Святой Анны – матери Девы Марии, которая родила Иисуса Христа. Этот день освящен особыми богослужениями, посвященными зачатию Пресвятой Богородицы. В народной традиции этот день известен как Анна Зимняя. До смены церковного календаря День Анны ежегодно отмечался 22 декабря.

Анна родилась в семье священника Матана, а ее мужем был Иоаким. Это благочестивая пара проживала в Назарете, но, к несчастью, не имела детей. Однако Анна и Иоаким были преданными и милосердными людьми. Они молились Богу о потомстве и обещали посвятить своего будущего ребенка Ему. Бог услышал их молитвы и послал ангела с вестью: у них будет дочь, которую назовут Марией, и она будет благословенной среди всех женщин. Анна родила Марию и заботливо воспитывала ее до трех лет. После этого она привела дочь в храм Господень, где Мария пребывала до достижения совершеннолетия. Анна скончалась в Назарете и была похоронена в могиле, предназначенной для Богородицы.

День святой Анны: что можно делать 9 декабря

Женщины обращаются к святой праведной Анне как к своей защитнице и покровительнице. Этот почитаемый день имеет особое значение для беременных и матерей, которые молят Святую о зачатии, легких родах, здоровом рождении ребенка и достаточном количестве молока.

Женщинам рекомендовали отдыхать в честь Анны Зимней, поскольку 9 декабря считался женским днем. Кроме того, в этот день отмечался также праздник пчеловодов, которые обходили свои ульи и проводили проверку.

Что нельзя делать 9 декабря

Есть жирные продукты — идет Рождественский пост (до 24 декабря).

— идет Рождественский пост (до 24 декабря). Заниматься любым рукоделием , стирать , убирать , гладить — все это грозит неприятностями в семье.

, , , все это грозит неприятностями в семье. Ходить в лес — в это время волки сбиваются в стаи и ищут, чем поживиться.

Ранее мы писали, сколько выходных будет в украинцев в декабре. "Телеграф" публиковал календарь праздников на последний месяц 2023 года.