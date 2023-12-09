День святої Анни: що це за свято та які заборони 9 грудня

У народному календарі це свято відоме як Анна Зимова

Цієї суботи за новоюліанським календарем у храмах православної церкви відзначається пам’ять Святої Анни – матері Діви Марії, яка народила Ісуса Христа. Це свято освячено особливими богослужіннями, присвяченими зачаттю Пресвятої Богородиці. У народній традиції цей день відомий як Анна Зимова. До зміни церковного календаря День Анни щорічно відзначався 22 грудня.

Анна народилася в сім’ї священника Матана, а її чоловіком був Іоаким. Ця благочестива пара проживала в Назареті, але, на жаль, не мала дітей. Однак Анна та Іоаким були відданими та милосердними людьми. Вони молилися Богові за потомство і обіцяли присвятити свою майбутню дитину Йому. Бог почув їхні молитви і послав ангела зі звісткою: вони будуть мати дочку, яку назвуть Марією, і вона буде благословенною серед усіх жінок. Анна народила Марію та дбайливо виховувала її до трьох років. Після цього вона привела дочку до храму Господнього, де Марія перебувала до досягнення повноліття. Анна померла в Назареті і була похована у могилі, призначеній для Богородиці.

День святої Анни: що можна робити 9 грудня

Жінки звертаються до святої праведної Анни як до своєї захисниці та покровительки. Цей шанований день має особливе значення для вагітних і матерів, які благають Святу про зачаття, легкі пологи, здорове народження дитини та достатню кількість молока.

Жінкам рекомендували відпочивати на честь Анни Зимової, оскільки 9 грудня вважалось жіночим днем. Окрім того, цього дня відзначалося також свято бджолярів, які обходили свої вулики та проводили перевірку.

Що не можна робити 9 грудня

Їсти жирні продукти – йде Різдвяний піст (до 24 грудня).

– йде Різдвяний піст (до 24 грудня). Займатися будь-яким рукоділлям , прати , прибирати , гладити — все це загрожує неприємностями в сім’ї.

, , , — все це загрожує неприємностями в сім’ї. Ходити в ліс — у цей час вовки збиваються в зграї та шукають, чим поживитись.

Раніше ми писали, скільки вихідних буде в українців у грудні. "Телеграф" публікував календар свят на останній місяць 2023 року.