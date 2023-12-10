Народный праздник 10 декабря: почему сегодня нельзя кричать и сплетничать

По народным приметам, 10 декабря можно найти потерянную вещь

Согласно новому церковному календарю, в это воскресенье в православии отмечается день святого Мины Александрийского, христианского мученика, пожертвовавшего своей жизнью за веру во Христа в IV веке. В этом году событие выпадает на 10 декабря, но раньше христиане почитали память святого Мины ежегодно 23 декабря.

Этот день был известен в народе как "Мина — светлые глаза". Наши предки считали, что Мина обладал не только способностью исцелять, но и изгонять злые духи, совершать чудеса и даровать людям способность видеть истину.

Согласно народным поверьям, 10 декабря есть возможность найти утерянный предмет. Достаточно в этот день просто подумать о нем. По легенде, вещь должна мгновенно появиться перед вами.

Также в этот день можно привлечь удачу. Нужно лишь в день Мины заняться рукоделием.

Что нельзя делать 10 декабря

Обманывать — к финансовым трудностям или проблемам в личной жизни.

Сплетничать, наговаривать на кого-то — могут появиться проблемы и неурядицы.

Рассказывать чужие тайны и секреты — к бедам.

Жадничать — к долгому безденежью.

Повышать голос и кричать — к несчастью.

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