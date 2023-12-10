Народный праздник 10 декабря: почему сегодня нельзя кричать и сплетничать
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По народным приметам, 10 декабря можно найти потерянную вещь
Согласно новому церковному календарю, в это воскресенье в православии отмечается день святого Мины Александрийского, христианского мученика, пожертвовавшего своей жизнью за веру во Христа в IV веке. В этом году событие выпадает на 10 декабря, но раньше христиане почитали память святого Мины ежегодно 23 декабря.
Этот день был известен в народе как "Мина — светлые глаза". Наши предки считали, что Мина обладал не только способностью исцелять, но и изгонять злые духи, совершать чудеса и даровать людям способность видеть истину.
Согласно народным поверьям, 10 декабря есть возможность найти утерянный предмет. Достаточно в этот день просто подумать о нем. По легенде, вещь должна мгновенно появиться перед вами.
Также в этот день можно привлечь удачу. Нужно лишь в день Мины заняться рукоделием.
Что нельзя делать 10 декабря
- Обманывать — к финансовым трудностям или проблемам в личной жизни.
- Сплетничать, наговаривать на кого-то — могут появиться проблемы и неурядицы.
- Рассказывать чужие тайны и секреты — к бедам.
- Жадничать — к долгому безденежью.
- Повышать голос и кричать — к несчастью.
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