Народне свято 10 грудня: чому сьогодні не можна кричати і пліткувати

За народними прикметами, 10 грудня можна знайти втрачену річ

Згідно з новим церковним календарем, цієї неділі в православ’ї відзначається день святого Міни Олександрійського, християнського мученика, який пожертвував своїм життям за віру в Христа в IV столітті. Цього року подія припадає на 10 грудня, але раніше християни вшановували пам’ять святого Міни щорічно 23 грудня.

Цей день був відомий у народі як "Міна — світлі очі". Наші предки вважали, що Міна мав не тільки здатність зцілювати, а й виганяти злі духи, творити чудеса і дарувати людям здатність бачити істину.

Згідно з народними повір’ями, 10 грудня є можливість знайти загублений предмет. Достатньо цього дня просто подумати про нього. За легендою, річ має миттєво постати перед вами.

Також у цей день можна привабити удачу. Потрібно лише в день Міни зайнятися рукоділлям.

Що не можна робити 10 грудня

Обманювати — до фінансових труднощів чи проблем в особистому житті.

Пліткувати, намовляти на когось — можуть з’явитися проблеми і негаразди.

Розповідати чужі таємниці та секрети – до бід.

Скупитись — до довгого безгрошів’я.

Підвищувати голос і кричати – до нещастя.

Раніше ми писали, скільки вихідних буде в українців у грудні. "Телеграф" публікував календар свят на останній місяць 2023 року.