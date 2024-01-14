От Mcdonalds не отличишь: Louis Vuitton выпустил новую сумку (фото и видео)

Louis Vuitton не в первый раз черпает вдохновение в повседневных дешевых аксессуарах

В продажу вышла новая коллекция сумок Louis Vuitton Sandwich Bag, представленная во время дебютного показа Фаррелла Уильямса, недавно вступившего в должность креативного директора модного дома. Как и происходит из названия, сумка выглядит как обычный пакет для ланча.

Аксессуар изготовлен не из бумаги, а из кожи. Об этом сообщает CNN.

Аксессуар с 4 января продается эксклюзивно в модном доме в Западном Голливуде за 3130 долларов. В гривне — 118 305 тысяч.

Коричневая надпись из мягкой кожи украшена названием бренда "Louis Vuitton" и "Maison Fondée En 1854", что указывает на дату основания модного дома. Аксессуар закрывается с помощью синей застежки на магните, а внутри есть отделение на молнии и двойной плоский карман.

Сумка Louis Vuitton Sandwich Bag

Что интересно, Louis Vuitton не в первый раз черпает вдохновение в повседневных (и, традиционно, гораздо более дешевых) аксессуарах. В своей коллекции весна-лето 2007 дом моды отдал почет любимым во всем мире бюджетным клетчатым пластиковым пакетам для стирки.

Сумка Louis Vuitton

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