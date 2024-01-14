Від Mcdonalds не відрізниш: Louis Vuitton випустив нову сумку (фото і відео)

Louis Vuitton не вперше черпає натхнення в повсякденних дешевих аксесуарах

У продаж вийшла нова колекція сумок Louis Vuitton Sandwich Bag, представлена під час дебютного показу Фаррелла Вільямса, який нещодавно обійняв посаду креативного директора модного будинку. Як і походить з назви, сумка виглядає як звичайний пакет для ланчу.

Аксесуар виготовлений не з паперу, а зі шкіри. Про це повідомляє CNN.

Аксесуар з 4 січня продається ексклюзивно в модному будинку в Західному Голлівуді за 3130 доларів. В гривні — 118 305 тисяч.

Коричневий напис з м'якої шкіри прикрашений назвою бренду "Louis Vuitton" та "Maison Fondée En 1854", що вказує на дату заснування модного будинку. Аксесуар закривається за допомогою синьої застібки на магніті, а всередині є відділення на блискавці та подвійна плоска кишенька.

Сумка Louis Vuitton Sandwich Bag

Що цікаво, Louis Vuitton не вперше черпає натхнення в повсякденних (і, традиційно, набагато дешевших) аксесуарах. У своїй колекції весна-літо 2007 будинок моди віддав шану улюбленим у всьому світі бюджетним картатим пластиковим пакетам для прання.

Сумка Louis Vuitton

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