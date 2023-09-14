"Буданову в ГУРтожиток мама передает координаты": сеть взорвалась шутками о вступлении главы ГУР в вуз

Кирилл Буданов подается на аспирантуру в Острожскую академию, где раньше учился Валерий Залужный

Новость, что глава ГУР Кирилл Буданов поступает в Острожскую академию, вызвала волну юмора в сети. В сети взялись моделировать разные забавные ситуации, в которые мог бы попасть глава украинской разведки во время пар или экзаменов.

В частности, тему запустил у себя на странице в соцсети Х (бывший Twitter) украинский комик Антон Тимошенко. Сам он остроумно описал диалог Кирилла Буданова на экзамене по политологии:

"Буданов на экзамене по политологии:

– Какую форму государственного правления Аристотель считал лучшей?

– Я не могу прямо отвечать на этот вопрос.

– Вы не знаете?

– (смеется) Аристотель не имел тех данных, которые имею я.

– Я не могу засчитать этот ответ.

- Я получил диплом еще за три дня до экзамена."

Подписчики Антона подхватили тему и начали складывать свои шутки и ситуации. Предполагали, как бы он мог ответить на вопрос об Аристотеле. Обыгрывали стиль общения главы ГУР, а также его осведомленность в вещах, неизвестных простым людям и преподавателям. В том числе и то, что руководитель разведки на экзамене может иметь другую информацию относительно определенных событий, чем нужно указать в ответе.

Горпина Федотовна: "Буданов: – Скажем так: мой ответ некоторым не понравится."

Yaroslav Tselovánskyi: "То что вы думаете он считал, и то как он считал на самом деле, то могут быть две совершенно разные вещи…".

Nazarii Zanoz: "Преподаватель: — А какими источниками вы пользовались при подготовке к экзамену? Буданов: вы же понимаете, что я не могу раскрывать свои источники."

Olbiko: "Что мама передает Буданову в ГУРтожиток? Координаты".

Алексей Рудь: "Преподаватель говорит что-то о политике*. Буданов *у меня есть другая информация*".

Stereo_cat:" - Скажем так, мы знали, что будет экзамен еще через полгода".

Космос и эротические сны: "А кого именно Вы считаете Аристотелем? Последний раз того же Аристотеля видели в июле 343 года до н.э., кого потом нам показывали под его именем — это большой вопрос".

Отметим, что Кирилл Буданов благодаря своей загадочной манере общения и смеха не раз становился поводом к незлым шуткам и мемам. В частности его фирменный смех можно слушать на YouTube 10 часов подряд.

В ГУР для собственных видео также использовали харизму своего руководителя, например, главный разведчик страны предлагал украинцам загадать желания. Также его фирменную улыбку использовали в ГУР для видео, где призвали украинцев соблюдать тишину перед контрнаступлением.