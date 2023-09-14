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"Буданову в ГУРтожиток мама передает координаты": сеть взорвалась шутками о вступлении главы ГУР в вуз

Автор
Влад Перязев Влад Перязев
Дата публикации
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Автор
Кирилл Буданов и его "фирменная" улыбка Новость обновлена 14 сентября 2023, 18:14
Кирилл Буданов и его "фирменная" улыбка. Фото Скриншот с видео ГУР

Кирилл Буданов подается на аспирантуру в Острожскую академию, где раньше учился Валерий Залужный

Новость, что глава ГУР Кирилл Буданов поступает в Острожскую академию, вызвала волну юмора в сети. В сети взялись моделировать разные забавные ситуации, в которые мог бы попасть глава украинской разведки во время пар или экзаменов.

В частности, тему запустил у себя на странице в соцсети Х (бывший Twitter) украинский комик Антон Тимошенко. Сам он остроумно описал диалог Кирилла Буданова на экзамене по политологии:

"Буданов на экзамене по политологии:

– Какую форму государственного правления Аристотель считал лучшей?

– Я не могу прямо отвечать на этот вопрос.

– Вы не знаете?

– (смеется) Аристотель не имел тех данных, которые имею я.

– Я не могу засчитать этот ответ.

- Я получил диплом еще за три дня до экзамена."

Поступление Буданова породило волну шуток

Подписчики Антона подхватили тему и начали складывать свои шутки и ситуации. Предполагали, как бы он мог ответить на вопрос об Аристотеле. Обыгрывали стиль общения главы ГУР, а также его осведомленность в вещах, неизвестных простым людям и преподавателям. В том числе и то, что руководитель разведки на экзамене может иметь другую информацию относительно определенных событий, чем нужно указать в ответе.

Горпина Федотовна: "Буданов: – Скажем так: мой ответ некоторым не понравится."

Yaroslav Tselovánskyi: "То что вы думаете он считал, и то как он считал на самом деле, то могут быть две совершенно разные вещи…".

Nazarii Zanoz: "Преподаватель: — А какими источниками вы пользовались при подготовке к экзамену? Буданов: вы же понимаете, что я не могу раскрывать свои источники."

Olbiko: "Что мама передает Буданову в ГУРтожиток? Координаты".

Алексей Рудь: "Преподаватель говорит что-то о политике*. Буданов *у меня есть другая информация*".

Stereo_cat:" - Скажем так, мы знали, что будет экзамен еще через полгода".

Космос и эротические сны: "А кого именно Вы считаете Аристотелем? Последний раз того же Аристотеля видели в июле 343 года до н.э., кого потом нам показывали под его именем — это большой вопрос".

Введение Буданова породило волну шуток
Введение Буданова породило волну шуток
Введение Буданова породило волну шуток
Введение Буданова породило волну шуток

Отметим, что Кирилл Буданов благодаря своей загадочной манере общения и смеха не раз становился поводом к незлым шуткам и мемам. В частности его фирменный смех можно слушать на YouTube 10 часов подряд.

В ГУР для собственных видео также использовали харизму своего руководителя, например, главный разведчик страны предлагал украинцам загадать желания. Также его фирменную улыбку использовали в ГУР для видео, где призвали украинцев соблюдать тишину перед контрнаступлением.

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#Мемы #ГУР #Кирилл Буданов