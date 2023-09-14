Рус

"Буданову в ГУРтожиток мама передає координати": мережа вибухнула жартами про вступ голови ГУР до вишу

Автор
Влад Пєрязєв Влад Пєрязєв
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Кирило Буданов і його "фірмова" усмішка Новина оновлена 14 вересня 2023, 18:14
Кирило Буданов і його "фірмова" усмішка. Фото Скриншот з відео ГУР

Кирило Буданов подався на аспірантуру в Острозьку академію, де раніше навчався Валерій Залужний

Новина про те, що голова ГУР Кирило Буданов вступає до Острозької академії, викликала хвилю гумору у мережі. Україні взялися моделювати різні кумедні ситуації, у які міг би потрапити очільник української розвідки під час пар чи екзаменів.

Зокрема, тему запустив у себе на сторінці в соцмережі "Х" (колишній Twitter) український комік Антон Тимошенко. Сам він дотепно описав діалог Кирила Буданова на екзамені з політології:

"Буданов на екзамені з політології:

- Яку форму державного правління Арістотель вважав найкращою?

- Я не можу прямо відповідати на це питання.

- Ви не знаєте?

- (сміється) Арістотель не мав тих даних, які маю я.

- Я не можу зарахувати цю відповідь.

- Я отримав диплом ще за три дні до екзамену."

Вступ Буданова породив хвилю жартів

Підписники Антона підхопили тему й почали також складати свої жарти і ситуації. Припускали, як би він міг відповісти на питання про Арістотеля. Обігрували стиль спілкування голови ГУР, також його обізнаність у речах, які невідомі простим людям і викладачам у тому числі. Зокрема й те, що очільник розвідки на екзамені може мати іншу інформацію щодо певних подій, ніж потрібно вказати у відповіді.

Горпина Федотівна: "Буданов: – Скажімо так: моя відповідь декому не сподобається."

Yarosláv Tselovánskyi: "Те що ви думаєте він вважав, і те як він вважав насправді, то можуть бути дві абсолютно різні речі…".

Nazarii Zanoz: "Викладач: — А якими джерела ви послуговувалися при підготовці до екзамену? Буданов: ви ж розумієте, що я не можу розкривати свої джерела."

Olbiko: "Що мама передає Буданову в ГУРтожиток? Координати".

Олексій Рудь: "Викладач *каже шось про політику*. Буданов *у мене є інша інформація*".

Stereo_cat: "- Скажімо так, ми знали що буде екзамен ще за пів року".

Космос і еротичні сни: "А кого саме Ви вважаєте за Аристотеля? Останній раз того самого Аристотель бачили в липні 343 року до н.е., кого потім нам показували під його іменем — це велике питання".

Вступ Буданова породив хвилю жартів
Вступ Буданова породив хвилю жартів
Вступ Буданова породив хвилю жартів
Вступ Буданова породив хвилю жартів

Зазначимо, що Кирило Буданов завдяки своїй загадковій манері спілкування та сміху не раз ставав приводом для незлих жартів і мемів. Зокрема, його фірмовий сміх можна слухати на YouTube 10 годин поспіль.

У ГУР для власних відео також використовували харизму свого керівника, до прикладу, головний розвідник країни пропонував українцям загадати бажання. Також його фірмову усмішку використали в ГУР для відео, де закликали українців дотримуватися тиші перед контрнаступом.

Теги:
#Меми #ГУР #Кирило Буданов