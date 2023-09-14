"Буданову в ГУРтожиток мама передає координати": мережа вибухнула жартами про вступ голови ГУР до вишу

Кирило Буданов подався на аспірантуру в Острозьку академію, де раніше навчався Валерій Залужний

Новина про те, що голова ГУР Кирило Буданов вступає до Острозької академії, викликала хвилю гумору у мережі. Україні взялися моделювати різні кумедні ситуації, у які міг би потрапити очільник української розвідки під час пар чи екзаменів.

Зокрема, тему запустив у себе на сторінці в соцмережі "Х" (колишній Twitter) український комік Антон Тимошенко. Сам він дотепно описав діалог Кирила Буданова на екзамені з політології:

"Буданов на екзамені з політології:

- Яку форму державного правління Арістотель вважав найкращою?

- Я не можу прямо відповідати на це питання.

- Ви не знаєте?

- (сміється) Арістотель не мав тих даних, які маю я.

- Я не можу зарахувати цю відповідь.

- Я отримав диплом ще за три дні до екзамену."

Підписники Антона підхопили тему й почали також складати свої жарти і ситуації. Припускали, як би він міг відповісти на питання про Арістотеля. Обігрували стиль спілкування голови ГУР, також його обізнаність у речах, які невідомі простим людям і викладачам у тому числі. Зокрема й те, що очільник розвідки на екзамені може мати іншу інформацію щодо певних подій, ніж потрібно вказати у відповіді.

Горпина Федотівна: "Буданов: – Скажімо так: моя відповідь декому не сподобається."

Yarosláv Tselovánskyi: "Те що ви думаєте він вважав, і те як він вважав насправді, то можуть бути дві абсолютно різні речі…".

Nazarii Zanoz: "Викладач: — А якими джерела ви послуговувалися при підготовці до екзамену? Буданов: ви ж розумієте, що я не можу розкривати свої джерела."

Olbiko: "Що мама передає Буданову в ГУРтожиток? Координати".

Олексій Рудь: "Викладач *каже шось про політику*. Буданов *у мене є інша інформація*".

Stereo_cat: "- Скажімо так, ми знали що буде екзамен ще за пів року".

Космос і еротичні сни: "А кого саме Ви вважаєте за Аристотеля? Останній раз того самого Аристотель бачили в липні 343 року до н.е., кого потім нам показували під його іменем — це велике питання".

Зазначимо, що Кирило Буданов завдяки своїй загадковій манері спілкування та сміху не раз ставав приводом для незлих жартів і мемів. Зокрема, його фірмовий сміх можна слухати на YouTube 10 годин поспіль.

У ГУР для власних відео також використовували харизму свого керівника, до прикладу, головний розвідник країни пропонував українцям загадати бажання. Також його фірмову усмішку використали в ГУР для відео, де закликали українців дотримуватися тиші перед контрнаступом.