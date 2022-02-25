Укр

Ещё одна область Украины вводит комендантский час

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Комендантский час — запрет на нахождение на улицах и в общественных местах в определённое время суток Новость обновлена 25 февраля 2022, 15:11
Комендантский час — запрет на нахождение на улицах и в общественных местах в определённое время суток

Передвижение граждан будет ограничено в ночное время.

После нападения России на Украину 24 февраля по всей территории страны было объявлено военное положение, а во многих областях было принято решение о введении комендантского часа. С 25 февраля ограничения ввел еще один регион — Львовская область.

Об этом сообщили в Львовской ОГА.

"Передвижение граждан будет ограничено с 22:00 до 6 часов утра. Для передвижения в ночное время вводят специальные пропуска! Пропуска смогут получить сотрудники военных администраций и объектов критической инфраструктуры!" — говорится в сообщении.

Ранее комендантский час был введен в Киеве, Днепре, а также Харьковской и Черкасской областях.

Напомним, ранним утром 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины. "Телеграф" собирает и публикует в режиме онлайн все ключевые события в Украине и мире в связи с российским нападением в материале "Война: войска Путина прорвали границу, Россия ведет обстрел городов по всей карте Украины".

Теги:
#Львовская область #Комендантский час #Львов
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