Ще одна область України запроваджує комендантську годину

Пересування громадян буде обмежено у нічний час.

Після нападу Росії на Україну 24 лютого по всій території країни було оголошено воєнний стан, а в багатьох областях було ухвалено рішення про запровадження комендантської години. З 25 лютого обмеження запровадив ще один регіон – Львівська область.

Про це повідомили у Львівській ОДА.

"Пересування громадян буде обмежене з 22:00 до 6 години ранку. Для пересування в нічний час вводять спеціальні перепустки! Перепустки зможуть отримати співробітники військових адміністрацій та об’єктів критичної інфраструктури !" — йдеться у повідомленні.

Раніше комендантська година була введена у Києві, Дніпрі, а також Харківській та Черкаській областях.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про початок "військової спецоперації" проти України. "Телеграф" збирає та публікує в режимі онлайн усі ключові події в Україні та світі у зв’язку з російським нападом у матеріалі " Війна: війська Путіна прорвали кордон, Росія веде обстріл міст по всій карті України ".