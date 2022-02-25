Рус

Ще одна область України запроваджує комендантську годину

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
264
Комендантська година — заборона перебування на вулицях та в громадських місцях у певний час доби Новина оновлена 25 лютого 2022, 15:11
Комендантська година — заборона перебування на вулицях та в громадських місцях у певний час доби

Пересування громадян буде обмежено у нічний час.

Після нападу Росії на Україну 24 лютого по всій території країни було оголошено воєнний стан, а в багатьох областях було ухвалено рішення про запровадження комендантської години. З 25 лютого обмеження запровадив ще один регіон – Львівська область.

Про це повідомили у Львівській ОДА.

"Пересування громадян буде обмежене з 22:00 до 6 години ранку. Для пересування в нічний час вводять спеціальні перепустки! Перепустки зможуть отримати співробітники військових адміністрацій та об’єктів критичної інфраструктури !" — йдеться у повідомленні.

Раніше комендантська година була введена у Києві, Дніпрі, а також Харківській та Черкаській областях.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про початок "військової спецоперації" проти України. "Телеграф" збирає та публікує в режимі онлайн усі ключові події в Україні та світі у зв’язку з російським нападом у матеріалі " Війна: війська Путіна прорвали кордон, Росія веде обстріл міст по всій карті України ".

Теги:
#Львівська область #Комендантська година #Львів
Володимир Путін
Політика
Путін погодився на переговори із Україною та призначив місце
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Володимир Путін
Путін погодився на переговори із Україною та призначив місце
Дата публікації
Категорія
Руслан Стефанчук
Спікер Ради звернувся до урядів світу: закрийте небо над ЧАЕС
Дата публікації
Категорія
Сумська обласна військово-цивільна адміністрація
На Сумщині російська армія обстріляла житлові будинки та дитсадок: є тяжко поранені діти, повідомляють про загиблих
Дата публікації
Категорія
Нова атака Росії на морі
Росія атакувала корабель під прапором країни НАТО: подробиці
Дата публікації
Категорія
Росія посеред ночі нанесла удари по всій території України
Війна: Путін ввів війська до України, Росія наносить масштабні удари, ЗСУ героїчно тримають оборону (оновлюється)