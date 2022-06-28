Чтобы отдохнуть в Карпатах этим летом надо быть богатым, как Коломойский

Ночь в гостинице Буковеля обойдется в 2500 гривен, если будет место

Из-за российской агрессии отдых для украинцев в 2022 году имеет массу особенностей – от возможности выезда заграницу только женщинам и детям, до запрета на купание в море из-за наличия большого числа мин.

При этом по сути единственным безопасным местом для летнего отдыха в Украине, да и то условно, можно назвать Карпаты.

Хотя периодически западные регионы страны оказываются под ракетными обстрелами оккупантов, в целом именно там сегодня расположены самые безопасные места отдыха для украинцев. Правда за безопасность приходится платить, и весьма дорого, прежде всего это касается наиболее популярных и известных курортов вроде Буковеля и Трускавца.

Хотя согласно данным сервиса booking.com стоимость номера в отелях Буковеля колеблется от 600 до 2500 гривен на деле городок стал своего рода местом жизни для VIP-беженцев из многих городов Украины. В их числе, например, одиозный бизнесмен Игорь Коломойский, недавно замеченный в Буковеле.

Все это по данным СМИ и собеседников "Телеграфа", значительно увеличило цены на отдых в курортном городке, так что остановиться там теперь могут только люди с большими деньгами. Да и то в случае, если еще остались свободные места:

в 2205 гривен обойдется номер в отеле F&B Spa Resort;

несколько дешевле, 1700 гривен, будет стоить номер в MARION SPA;

самый дешевый отель Alpin Hotel обойдется всего в 600 гривен за номер.

Более доступными цены выглядят в Закарпатье, куда путевка на двоих взрослых на 2 недели может обойтись от 15 тысяч гривен.

Также набирает популярность отдых в санаториях в Винницкой области, где цены куда доступнее, а уровень опасности также довольно небольшой, хотя ракетные удары наносятся и по этому региону. К примеру в курортном городке Хмельник можно снять жилье в среднем за 400-500 гривен.

Тем временем из-за ограничений НБУ вызванных российской агрессией против Украины туроператоры испытывают сложности с организацией заграничного отдыха украинцев.