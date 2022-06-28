Щоб відпочити в Карпатах цього літа треба бути багатим, як Коломойський

Ніч у готелі Буковеля коштуватиме 2500 гривень, якщо буде місце

Через російську агресію відпочинок для українців у 2022 році має багато особливостей – від можливості виїзду закордон лише жінкам та дітям, до заборони на купання в морі через наявність великої кількості мін.

При цьому, по суті, єдиним безпечним місцем для літнього відпочинку в Україні, та й то умовно, можна назвати Карпати.

Хоча періодично західні регіони країни опиняються під ракетним обстрілом окупантів, загалом саме там сьогодні розташовані найбезпечніші місця відпочинку для українців. Щоправда, за безпеку доводиться платити, і дуже дорого, насамперед це стосується найпопулярніших і найвідоміших курортів на кшталт Буковеля та Трускавця.

Хоча згідно з даними сервісу booking.com вартість номера в готелях Буковеля коливається від 600 до 2500 гривень насправді містечко стало своєрідним місцем життя для VIP-біженців з багатьох міст України. Серед них, наприклад, одіозний бізнесмен Ігор Коломойський, нещодавно помічений у Буковелі.

Все це за даними ЗМІ та співрозмовників "Телеграфа", значно збільшило ціни на відпочинок у курортному містечку, тож зупинитися там тепер можуть лише люди з великими грошима. Та й то якщо ще залишилися вільні місця:

у 2205 гривень коштуватиме номер у готелі F&B Spa Resort;

дещо дешевше, 1700 гривень, коштуватиме номер у MARION SPA;

найдешевший готель Alpin Hotel обійдеться лише у 600 гривень за номер.

Більш доступними ціни виглядають на Закарпатті, куди путівка на двох дорослих на 2 тижні може коштувати 15 тисяч гривень.

Також набирає популярності відпочинок у санаторіях у Вінницькій області, де ціни набагато доступніші, а рівень небезпеки також досить невеликий, хоча ракетні удари завдаються і по цьому регіону. Наприклад, у курортному містечку Хмільник можна зняти житло в середньому за 400-500 гривень.

Тим часом через обмеження НБУ, викликані російською агресією проти України , туроператори зазнають складнощів з організацією закордонного відпочинку українців.