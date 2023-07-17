Мощная гроза обрушилась на Львов: часть города осталась без света, а на улицах образовались реки (видео)

Молнии попали в два трансформатора

Пока большая часть Украины страдает от невыносимой жары, западные области смогли получить облегчение в виде дождей. Впрочем, местами осадков выпало слишком много.

Например, как сообщает ZAHIDWTF, из-за ливня и грозы улицы Львова затопило, а машинам пришлось "плавать" по улицам.

Кроме того, там поделились кадрами того, как местным жителям пришлось добираться домой.

Из-за сильной грозы, в городе также было зафиксировано попадание молнии.

Изначально сообщалось, что ее целью стал жилой дом, однако позже городской глава Андрей Садовый сообщил, что на самом деле было зафиксировано два попадания в трансформаторы из-за чего у некоторых горожан возникли перебои со светом. Что касается информации о попадании в дом, то она не подтвердилась.

Конечно же, из-за непогоды не обошлось и без ДТП.

Как сообщалось ранее, синоптики ожидают, что погода сильно изменится на большей части территории Украины, хотя и не сразу. Экстремальная жара будет оставаться лишь на юго-востоке нашей страны, в то время, как остальным областям стоит ждать дождей и гроз.