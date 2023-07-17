Потужна гроза обрушилася на Львів: частина міста залишилася без світла, а на вулицях утворилися річки (відео)

Блискавки потрапили у два трансформатори

Поки більша частина України страждає від нестерпної спеки, західні області змогли отримати полегшення у вигляді дощів. Втім, місцями опадів випало надто багато.

Наприклад, як повідомляє ZAHIDWTF, через зливу та грози вулиці Львова затопило, а машинам довелося "плавати" вулицями.

Крім того, там поділилися кадрами того, як місцевим жителям довелося діставатися додому.

Через сильну грозу, в місті також було зафіксовано попадання блискавки.

Спочатку повідомлялося, що її ціллю став житловий будинок, проте пізніше міський голова Андрій Садовий повідомив, що насправді було зафіксовано два попадання в трансформатори, через що у деяких городян виникли перебої зі світлом. Щодо інформації про потрапляння до будинку, то вона не підтвердилася.

Звісно ж, через негоду не обійшлося і без ДТП.

Як повідомлялося раніше, синоптики очікують, що погода сильно зміниться на більшій частині території України, хоч і не відразу. Екстремальна спека залишатиметься лише на південному сході нашої країни, тоді як решті областей варто чекати дощів і гроз.