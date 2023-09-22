Бросала камни в детей, плевала и не только: пенсионерке во Львове вынесли приговор

Причина конфликта осталась за кадром

Во Львове на Левандовке пенсионерка бросала камнями и плевала в детей на площадке. Суд расценил ее действия как мелкое хулиганство и назначил наказание в виде минимального штрафа – 51 грн.

Как пишет zaxid.net, дело пенсионерки Марии Вегеры рассматривал Железнодорожный районный суд Львова. Инцидент произошел вечером 23 августа на детской площадке.

Что стало причиной такого поведения женщины неизвестно, но в материалах дела сказано, что она плевала в детей, бросала в них камни и нецензурно высказывалась. Речь идет о двоих 10-летних детях, а также двоих детях в возрасте 4 и 8 лет, которые играли на площадке.

Видимо, кто-то вызвал полицию и правоохранители составили в отношении пенсионерки протокол об админправонарушениях по факту совершения ею мелкого хулиганства. На заседание суда Мария Вегера явилась, однако вину свою не признала. Однако это не помешало судье признать ее виновной в совершении мелкого хулиганства и назначить ей 51 гривну штрафа. Кроме того, женщина должна оплатить еще и 537 гривен судебного сбора. Она имеет право обжаловать решение суда путем апелляция.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что жительница города Сокаль Львовской области поссорилась с водителем маршрутки и в ходе конфликта пренебрежительно высказывалась об Украине и поддерживала российскую агрессию. За это любительница "русского мира" угодила под суд и получила полтора года испытательного срока.