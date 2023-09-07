Слава Украине: знаменитая бабка-фанатка путина крупно оконфузилась (видео)

Пенсионерка всерьез задумалась, чтобы посетить 28-ю линию обороны оккупантов

Одна из активисток так называемого "Отряда путина" в россии, который состоит из нескольких пенсионерок", оконфузилась, говоря по телефону с украинским журналистом.

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале "Телевидение Торонто". Журналист и блогер Анатолий Остапенко позвонил бабушке из "Отряда" и предложил ей посетить 28-ю линию обороны на так называемой "сво".

"За ваши донаты позвонили фронтвумент из "Отрадов путина" — людмиле ивановне. От имени существующей организации "Правнуки победы" предложили ей посетить 28-ю линию обороны на так называемой "сво". Бабка была бы не против, но жизненные обстоятельства не позволяют — муж-летчик заболел", — говорится в описании к видео.

Лидер движения не спешит окончательно отказываться и просит перезвонить ей позже, чтобы у меняя было время на обсуждение с мужем.

Самое интересное случилось в конце разговора. На фразу своего собеседника "Слава Украине" патриотичная глава "Отряда путина" ответила аналогично.

"Активная деятельность в пользу российской пропаганды не уберегла людмилу ивановну от того, чтобы сказать в конце разговора "Слава Украине", — отмечается на YouTube-канале.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети посмеялись над путиным из-за конфуза, который случился в ходе его выступления по видеосвязи на саммите БРИКС в Южной Африке.