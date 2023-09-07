Слава Україні: знаменита бабця-фанатка путіна крупно осоромилася (відео)

Пенсіонерка всерйоз задумалася, щоб відвідати 28 лінію оборони окупантів

Одна з активісток так званого "Загону путіна" в росії, який складається з кількох пенсіонерок", осоромилася, говорячи по телефону з українським журналістом.

Відповідне відео було опубліковано на YouTube-каналі "Телебачення Торонто". Журналіст і блогер Анатолій Остапенко зателефонував бабусі з "Загону" та запропонував їй відвідати 28 лінію оборони на так званій "сво".

"Від імені існуючої організації "Правнуки перемоги" запропонували їй відвідати 28-ту лінію оборони на так званій "сво". Бабця була би не проти, але життєві обставини не дозволяють — муж-льотчік захворів", — йдеться в описі відео.

Лідер руху не поспішає остаточно відмовлятися і просить передзвонити їй пізніше, щоб у мене був час на обговорення з чоловіком.

Найцікавіше сталося наприкінці розмови. На фразу свого співрозмовника "Слава Україні" патріотична глава "Загону путіна" відповіла аналогічно.

"Активна діяльність на користь російської пропаганди не вберегла людмилу іванівну від того, щоб сказати наприкінці розмови "Слава Україні", — наголошується на YouTube-каналі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в мережі посміялися над путіним через конфуз, який стався під час його виступу з відеозв’язку на саміті БРІКС у Південній Африці.