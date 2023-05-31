"Ты соблазняешь мужчин!": на Прикарпатье пенсионерка назвала девушку грешницей, потому что та была в шортах (видео)

Девушка отвечала максимально вежливо

В соцсетях активно обсуждают очередную бабушку, которая привязалась к молодой девушке со странными претензиями. Ранее скандал разразился в Ивано-Франковске, где пенсионерка начала грубо критиковать студентку за то, что та прыгает на скакалке и мешает ей.

На этот раз подобная ситуация произошла в 20 километрах от Ивано-Франковска в городе Калуш. Пенсионерка подошла к двум девушкам, сидевшим за столиком на летней площадке. Женщина начала упрекать одну из них, что она в слишком откровенных шортах. Претензии были адресованы Анастасии, которая и сняла на видео часть разговора и выложила у себя в TikTok.

"Ты соблазняешь мужчин, а если ты соблазняешь мужчин, значит ты совершаешь страшный грех, понимаешь? Ну можно девушке ходить так (ниже колена) или выше колена. Но не так", — говорит пенсионерка на видео.

Потом бабушка извиняется за то, что подошла с замечанием. И сразу добавляет: "Но девочки, будете потом терпеть, будете плакать и сами не знать чего". На это все девушка вежливо отвечает: "Хорошо".

Девушка отмечает, что ее шорты не были откровенны, поэтому она довольно удивлена претензиями к своему внешнему виду. Видео попало в тренды соцсети и собрало более 10 тысяч просмотров. В комментариях автор видео поддерживают, а также делятся своими историями, когда девушкам приходилось слышать подобные упреки даже за слишком короткую куртку, брюки или наушники.

Напомним, что в Киеве пожилая женщина прицепилась с претензиями к молодым супругам, которые сидели на скамейке у подъезда. Муж оказался военным и когда об этом сказал, женщина начала пренебрежительно отвечать.

Отметим, что украинские пенсионеры часто совершают и вдохновляющие поступки. К примеру, супруги пожилых людей уже девятый год работают, чтобы помогать ВСУ. А в прошлом году украинская бабушка в Италии поразила смелостью.