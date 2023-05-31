"Ти спокушаєш чоловіків!": на Прикарпатті пенсіонерка назвала дівчину грішницею, бо та була в шортах (відео)

Дівчина відповідала максимально ввічливо

В соцмережах активно обговорюють чергову бабусю, яка причепилася до молодої дівчини з дивними претензіями. Раніше скандал здійнявся в Івано-Франківську, де пенсіонерка почала грубо критикувати студенту за те, що та стрибає на скакалці і заважає їй.

Цього разу подібна ситуація сталася за 20 кілометрів від Івано-Франківська у місті Калуш. Пенсіонерка підійшла до двох дівчат, які сиділи за столиком на літньому майданчику. Жінка почала докоряти одній з них, що та у надто відвертих шортах. Претензії були адресовані Анастасії, яка й зняла на відео частину розмови та виклала у себе в TikTok.

"Ти спокушаєш чоловіків, а якщо ти спокушаєш чоловіків, отже ти робиш страшний гріх, розумієш? Ну можна дівчині ходити отак (нижче коліна) чи вище коліна. Але ж не отак", — каже пенсіонерка на відео.

Потім бабуся перепрошує за те, що підійшла з зауваженням. І одразу ж додає: "Але дівчатка, будете потім терпіти, будете плакати і самі не знати чого". На це все дівчина ввічливо відповідає: "Добре".

Дівчина наголошує, що її шорти не були відверті, тож вона досить здивована претензіями до свого зовнішнього вигляду. Відео потрапило у тренди соцмережі й зібрало понад 10 тисяч переглядів. У коментарях авторку відео підтримують, а також діляться своїми історіями, коли дівчатам доводилося чути подібні докори навіть за надто коротку куртку, штани чи навушники.

Нагадаємо, що у Києві літня жінка причепилася з претензіями до молодого подружжя, яке сиділо на лавці біля під’їзду. Чоловік виявився військовим і коли про це сказав, жінка почала відповідати зневажливо.

Зазначимо, що українські пенсіонери часто роблять і надихаючі вчинки. До прикладу, подружжя літніх людей вже дев’ятий рік працює, аби допомагати ЗСУ. А минулого року українська бабуся в Італії вразила сміливістю.