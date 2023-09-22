Кидала каміння у дітей, плювала і не тільки: пенсіонерці у Львові ухвалили вирок

Причина конфлікту залишилася за кадром

У Львові на Левандівці пенсіонерка кидала камінням та плювала у дітей на майданчику. Суд розцінив її дії як дрібне хуліганство та призначив покарання у вигляді мінімального штрафу – 51 грн.

Як пише zaxid.net, справу пенсіонерки Марії Вегери розглядав залізничний районний суд Львова. Інцидент стався увечері 23 серпня на дитячому майданчику.

Що спричинило таку поведінку жінки невідомо, але в матеріалах справи йдеться, що вона плювала в дітей, кидала в них каміння і нецензурно висловлювалася. Йдеться про двох 10-річних дітей, а також двох дітей віком 4 та 8 років, які грали на майданчику.

Схоже, хтось викликав поліцію й правоохоронці склали на пенсіонерку протокол про адмінправопорушення за фактом вчинення нею дрібного хуліганства. На засідання суду Марія Вегера прийшла, проте провину свою не визнала. Однак це не завадило судді визнати її винною у скоєнні дрібного хуліганства та призначити їй 51 гривню штрафу. Крім того, жінка має сплатити ще й 537 гривень судового збору. Вона має право оскаржити рішення суду шляхом апеляції.

Раніше "Телеграф" розповідав, що мешканка міста Сокаль Львівської області посварилася з водієм маршрутки та в ході конфлікту зневажливо висловлювалася про Україну та підтримувала російську агресію. За це шанувальниця "русского мира" потрапила під суд і отримала півтора роки випробувального терміну.