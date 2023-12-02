"Какой позор" и "Ничего страшного": популярный бренд из масмаркета продает вещи "для россии" во Львове (видео)

Этот бренд одежды продолжает работать в россии

Турецкая марка одежды Colin's попала в скандал в Украине. Во львовском магазине, который расположен в ТРЦ Forum Lviv, нашли одежду, которая предназначалась россиянам.

Видео опубликовали в сети. В магазине никак не отреагировали на этот скандал.

Покупательница заметила, что на бирку наклеен новый ценник. Когда девушка отодвинула новый ценник, то заметила надпись "Для россии". Это был не единичный случай, такие бирки были замечены на нескольких вещах в магазине.

Официального комментария от администрации магазина не поступало, но в приватной беседе с покупателем продавец пояснила, что это старые модели, которые сейчас распродают. Также известно, что турецкая компания не прекратила бизнес в россии, жители страны-агрессора могут заказать любую вещь в онлайн-магазине.

В комментариях мнения украинцев разделились. Некоторые считают, что нет ничего плохого в том, что в Украине продают товар с российскими бирками. Главное, что он не продается в россии. По их словам, в некоторых магазинах такие вещи висят уже несколько лет на акции, но их никто не покупает. Другие же украинцы возмущены тем, что на второй год войны в Украине продается такой товар.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на Закарпатье разоблачили цех по пошиву одежды для россиян. Украинцы "одевали" сборную страны-агрессора.