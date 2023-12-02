"Яка ганьба" та "Нічого страшного": популярний бренд із масмаркету продає речі "для росії" у Львові (відео)

Цей бренд одягу продовжує працювати у росії

Турецька марка одягу Colin’s потрапила у скандал в Україні. У львівській крамниці, яка розташована у ТРЦ Forum Lviv, знайшли одяг, який призначався росіянам.

Відео опублікували у мережі. У магазині ніяк не відреагували на цей скандал.

Покупниця зауважила, що на бирку наклеєно новий цінник. Коли дівчина відсунула новий цінник, то помітила напис "Для росії". Це був не одиничний випадок, такі бирки були помічені на кількох речах у магазині.

Офіційного коментаря від адміністрації магазину не надходило, але у приватній бесіді з покупцем продавець пояснила, що це старі моделі, які зараз розпродують. Також відомо, що турецька компанія не припинила бізнес у росії, жителі країни-агресора можуть замовити будь-яку річ в онлайн-магазині.

У коментарях думки українців поділилися. Дехто вважає, що немає нічого поганого в тому, що в Україні продають товар із російськими бірками. Головне, що він не продається у росії. За їхніми словами, у деяких магазинах такі речі висять уже кілька років на акції, але їх ніхто не купує. Інші українці обурені тим, що на другий рік війни в Україні продається такий товар.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Закарпатті викрили цех із пошиття одягу для росіян. Українці "одягали" збірну країни-агресора.