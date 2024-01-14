Во Львове умер 5-летний мальчик, который впал в кому после визита к стоматологу

Мальчик больше месяца был в коме

Сын украинского музыканта Виктора Пашника Велес, впавший в кому после удаления молочных зубов у стоматолога, умер во Львове. Мальчику было всего пять лет.

Об этом сообщил отец ребенка на своей странице в Facebook. Велес находился в коме больше месяца после неудачного удаления молочных зубов в одной из клиник города.

"Лети наш Мальчик, Лети…Всем нам с Небес свети…", — написал Виктор Пашник 13 января.

Предыстория

Отец мальчика рассказывал "Телеграфу", что в начале декабря у Велеса образовался гнойный мешочек у зуба. Перебирая варианты клиник, родители ребенка наткнулись в интернете на "Ori-Dent".

"Эта клиника расположена в старом районе, но, в новом здании, как сказала моя жена, "там просто космос", настолько все было современно сделано. Мы позвонили туда на день святого Николая — 6 декабря, и уже через два дня был назначен визит".

8 декабря мама отвела в клинику сына. Уже вскоре после начала процедуры в кабинете начало происходить что-то неладное.

"Когда дело дошло до операции, Велес начал вырываться и сопротивляться тому, чтобы делали наркоз. Он у нас ребенок индиго, очень уязвим, чувствителен, никого не обижает, но не любит, когда обижают его. Жена пыталась помочь, потому что врачи не могли справиться с сыном, потом просила уже перестать что-то делать, но анестезиолог продолжала прижимать маску. Когда Велес обмяк, жене предложили таблетку и попросили выйти, чтобы не мешала", — рассказал музыкант.

Уже вскоре в кабинете началась суматоха. Туда начали сходиться другие медики и вскоре прибыла карета скорой помощи. Как оказалось, у мальчика случилась остановка сердца. Медики пытались его реанимировать.

"Сына доставили в "Больницу Святого Николая", где нам сообщили, что на момент поступления у него были очень плохие показатели, но его стабилизировали, — уточнил Виктор. — Впоследствии мы услышали официальный диагноз "смерть мозга", и сейчас он неизменен. Нам объяснили, что во время операции у сына произошла клиническая смерть и реанимационные мероприятия длились задолго, что привело к такому состоянию. Вечером 1 января заведующий отделением мне сообщил, что состояние Велеса критически тяжелое".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Тернопольской области после приема у стоматолога умер годовалый ребенок. Через полтора часа после процедуры у мальчика начало резко падать давление. Его увезли в реанимацию. Вечером того же дня ребенок скончался.