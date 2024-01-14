У Львові помер 5-річний хлопчик, який впав у кому після візиту до стоматолога

Хлопчик більше місяця був у комі

Син українського музиканта Віктора Пашника Велес, який впав у кому після видалення молочних зубів у стоматолога, помер у Львові. Хлопчику було лише п’ять рочків.

Про це повідомив батько дитини на своїй сторінці у Facebook. Велес перебував у комі більше ніж місяць після невдалого видалення молочних зубів в одній із клінік міста.

"Лети наш Хлопчик, Лети… Всім нам з Небес світи…", — написав Віктор Пашник 13 січня.

Передісторія

Батько хлопчика розповідав "Телеграфу", що на початку грудня у Велеса утворився гнійний мішечок біля зуба. Перебираючи варіанти клінік, батьки дитини натрапили в інтернеті на "Ori-Dent".

"Ця клініка розташована в старому районі, але в новій будівлі, як сказала моя дружина, "там просто космос", настільки все було сучасно зроблено. Ми зателефонували туди на день святого Миколая — 6 грудня, і вже за два дні був призначений візит".

8 грудня мама відвела до клініки сина. Вже невдовзі після початку процедури в кабінеті почало відбуватися щось недобре.

"Коли справа дійшла до операції, то Велес почав виривався й опиратися тому, щоб робили наркоз. Він у нас дитина індиго, дуже вразливий, чутливий, нікого не ображає, але не любить, коли ображають його. Дружина намагалась допомогти, бо лікарі не могли справитися з сином, потім просила вже перестати щось робити, але анестезіолог продовжувала притискати маску. Коли вже Велес обм’як, дружині запропонували таблетку і попросили вийти, щоб не заважала", — розповів музикант.

Вже незабаром у кабінеті почалася метушня. Туди почали сходитись інші медики й незабаром прибула карета швидкої допомоги. Як виявилось, у хлопчика сталася зупинка серця. Медики намагалися його реанімувати.

"Сина доправили до "Лікарні святого Миколая", де нам повідомили, що на момент надходження у нього були дуже погані показники, але його стабілізували, — уточнив Віктор. — Згодом ми почули офіційний діагноз "смерть мозку", і наразі він незмінний. Нам пояснили, що під час операції у сина сталася клінічна смерть і реанімаційні заходи тривали задовго, що і призвело до такого стану. Ввечері 1 січня завідувач відділення мені сказав, що стан Велеса критично важкий".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Тернопільській області після прийому у стоматолога померла однорічна дитина. Через півтори години після процедури у хлопчика почав різко падати тиск. Його відвезли до реанімації. Увечері того ж дня дитина померла.