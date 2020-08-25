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Важно не прогадать: особенности воспитания дочери

Важно не прогадать: особенности воспитания дочери
Обновлено 20:51 Сегодня Телеграф news.yellmed.ru Фото: pixabay.com
Нашим прабабкам было куда проще: распределение семейных ролей не менялось веками. Мамы воспитывали дочерей так, как воспитывали их самих, и "попадали в яблочко": это помогало девушке адаптироваться к семейной жизни.

То, что было хорошо для наших мам, не подходит для нас. Что подходило нам, вряд ли понадобится нашим дочерям. В быстро меняющемся мире родителей "качает" от патриархальных способов воспитания до отрицания разницы между мальчиками и девочками. Ни то, ни другое не идет на пользу ребенку.

Ошибки родителей в воспитании дочерей

Мама и дочка – подружки

Доверие ребенка взрослому человеку и готовность рассказать маме обо всех проблемах – это замечательно. Но если мама делает то же самое, это травмирует ребенка. Девочке в лице матери нужна опора, а не подруга. Ей незачем знать о ваших сложностях в отношениях с мужчинами, ваших склоках на работе.

Дочка-подруга мамы вынуждена преждевременно повзрослеть, чтобы справляться с непосильными для ребенка переживаниями. С одной стороны, она привыкает заботиться о родителе, поэтому с трудом создает свою семью. С другой, до конца жизни ищет устойчивую родительскую фигуру, которая компенсирует ощущение неустойчивости от мамы.

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Дочь мало общается с папой

Если отец держится на расстоянии, не интересуется делами девочки, не хвалит и не обнимает, дочка привыкает, что мужчины не обращают на нее внимания. Став взрослой, она будет выбирать таких же партнеров – отстраненных, холодных, незаинтересованных. И будет так же пытаться заслужить их любовь, как когда-то безуспешно пыталась заслужить любовь отца.

Нянька для младшего

Если разница между детьми не слишком велика, ответственность за младшего для дочери – непосильная задача. Она сама еще усвоила не все правила, может заиграться и о чем-то забыть. Она недостаточно сильна, физически не справляется с малышом. При значительной разнице в возрасте девочки воспринимают младших как досадную обузу.

Дочери, которые в детстве много нянчились с малышами, могут отказаться заводить своих детей. Да и отношениям между сиблингами это на пользу не пойдет.

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Упреки за несоответствие половым стереотипам

"Ты же девочка" – универсальная фраза, с помощью которой можно запретить что угодно. Нельзя кричать, нельзя ходить по лужам, нельзя играть в футбол, нельзя отстаивать свое мнение…

Податливая и мягкая дочка примет эти ограничения и вырастет во взрослого человека, который боится даже чуть-чуть отклониться от стандарта. Упрямая и независимая вопреки родителям начнет вести себя как мальчик, чтобы избавиться от излишних ограничений.

Воспитание девочки как мальчика

Папы, разочарованные несбывшейся мечтой о сыне, порой начинают воспитывать дочь "по мужским правилам". Одобряют занятия мужскими видами спорта, берут с собой на рыбалку. Осуждают за слезы, девичью эмоциональность и естественную для будущей женщины потребность "вить гнездышко".

В результате девочка перестает понимать, кто она и как следует себя вести. Душа просит одного, папа ждет другого. Папина любовь – это очень важно. Насколько важно, что девочка может отказаться от себя, чтобы ее заслужить. Не исключено, что из нее вырастет самостоятельная, независимая, успешная женщина, которая не знает, как строить отношения с мужчинами, быть женой и матерью.

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Требование безоговорочного послушания

Тихий, послушный ребенок – это удобно для родителей, но не полезно для самого ребенка. Человек, который всегда слушается других и не говорит о своих потребностях, будет "использован" всеми — коллегами, друзьями, соседями. Даже малознакомые люди, продавцы почувствуют "слабину" и не упустят свое.

Вы же не хотите, чтобы дочь в последующем терпела плохого мужа и низкооплачиваемую работу? Если не хотите, учите девочку заботиться не только о других, но и о себе.

Наказания за мальчишеское поведение

Девочки – нежные принцессы. Это нисколько не мешает им иногда драться, лазить по деревьям или пускать кораблики по лужам. Мальчишеские игры не сделают дочь грубой и агрессивной, если она играет в них по собственному желанию, а не из-за бессознательного поощрения родителя. Наиграется и пойдет кормить кукол и крутиться перед зеркалом.

А вот если наказывать и запрещать, эффект может быть прямо противоположным. Запретный плод, как известно, сладок.

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Чрезмерные требования

Дети, к которым предъявляют завышенные требования, думают, что любовь надо заслуживать. Они считают себя неважными и неценными. То излишне дистанцируются от других людей, то доверяют первому встречному, который проявил хоть каплю тепла.

Не забывайте хвалить ребенка. Даже если полы помыты плохо – они все-таки помыты. Вырастет и научится. Да и четверка в дневнике вместо пятерки – не конец света. Лучше помогите, поддержите, объясните, как правильно.

"Надейся только на себя"

Женщины физически слабее мужчин. Они больше заняты по хозяйству, на несколько лет уходят в декретный отпуск. Девочка, доверяющая только себе, превратится в жену, которая не сможет надеяться на мужа. Она либо найдет себе "слабака" и вечно будет тащить его на себе, либо останется одна, либо будет жить с нормальным мужчиной в постоянной тревоге.

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Все по теме:

Дети, Воспитание, Родители, Дочь, Мама.

Автор:

Телеграф
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