На сессии горсовета в Черновцах напали на мэра: момент попал на видео

В Черновцах буйная жительница по неизвестной причине напала на мэра и обвинила депутатов в употреблении наркотиков

В Черновцах на сессии горсовета 3 сентября произошло нападение на мэра Романа Кличука.

По информации местного СМИ Molbuk, в сессионный зал в разгар заседания ворвалась неизвестная женщина, которая на повышенных тонах что-то сначала говорила Кличуку, нецензурно выражалась, а после даже попыталась ударить его стопкой бумаг. Мэр уклонился от удара, пригрозив женщине полицией и медиками.

"Полицию сейчас я вызову, и психиатрическую бригаду для всех вас, для каждого из вас… Вы, наверное, наркоту употребляете? Скажите, чем вы закидываетесь, граждане депутаты? А? Я вас спрашиваю?!" — кричала женщина, которая так и не смогла объяснить, чего именно она хотела от чиновников.

В результате, в зал вошел полицейский и сопроводил буйную жительницу Черновцов к выходу.

После данного ЧП мэр объявил перерыв, но спустя 10 минут сессия продолжилась.

Напомним, после смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова местные депутаты избрали исполняющим обязанности градоначальника 71-летнего Юрия Вилкула, отца известного политика Александра Вилкула, который с 2012 по 2014 год был вице-премьер-министром Украины. Однако после возвращения чиновника в кресло градоначальника разразился настоящий скандал.