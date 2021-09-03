На сесії міськради в Чернівцях напали на мера: момент потрапив на відео

У Чернівцях буйна жителька з невідомої причини напала на мера і звинуватила депутатів у вживанні наркотиків

У Чернівцях на сесії міськради 3 вересня відбувся напад на мера Романа Клічука.

За інформацією місцевого ЗМІ Molbuk, в сесійний зал в розпал засідання увірвалася невідома жінка, яка на підвищених тонах щось спочатку говорила Клічуку, нецензурно висловлювалася, а після навіть спробувала вдарити його стопкою паперів. Мер ухилився від удару, пригрозивши жінці поліцією і медиками.

"Поліцію зараз я викличу, і психіатричну бригаду для всіх вас, для кожного з вас... Ви, напевно, наркоту вживаєте? Скажіть, чим ви закидаєтесь, громадяни депутати? А? Я вас питаю?!" — кричала жінка, яка так і не змогла пояснити, чого саме вона хотіла від чиновників.

В результаті в зал прийшов поліцейський і супроводив буйну жительку Чернівців до виходу.

Після НП мер оголосив перерву, але через 10 хвилин сесія продовжилася.

Нагадаємо, після смерті мера Кривого Рогу Костянтина Павлова місцеві депутати обрали виконуючим обов’язки градоначальника 71-річного Юрія Вілкула, батька відомого політика Олександра Вілкула, який з 2012 по 2014 рік був віце-прем’єр-міністром України. Однак після повернення чиновника в крісло градоначальника вибухнув справжній скандал.