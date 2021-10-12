Отличница, мечтавшая работать в полиции: на Виннитчине школьницу подозревают в жестоком убийстве матери (фото)

Что случилось между родными людьми накануне трагедии — окружающим неизвестно

Семейные драмы порой развиваются на глазах у общественности, где одной стороне конфликта сочувствуют, другую – осуждают. В чьей-то судьбе люди принимают участие, а иногда отстраняются от чужих проблем. Так, в селе Паладь-Комаровцы на Закарпатье соседи проигнорировали рукоприкладство отчима в отношении 10-летней падчерицы – и тот забил девочку до смерти. А вот про семью Надежды Ющенко из пгт Глуховцы на Виннитчине никто б и слова худого не сказал: и она, и три ее дочери всегда выглядели опрятно и ухожено, были приветливы и доброжелательны. Мама, по словам соседок, не пила и не курила, а старшая дочь – 11-классница Александра училась на "отлично" и занималась спортом. Потому новостью, что девочка жестоко расправилась с матерью, в поселке все шокированы. Но, по сообщению полиции, в преступлении подозревается именно школьница.

Тело мамы – в яму

Вот как об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции Винницкой области: "Информация об исчезновении 35-летней жительницы Казатинской территориальной общины поступила в полицию от ее свекрови 9 октября. Заявительница сообщила, что накануне пропала ее невестка. Полицейские во время проведения поисков обнаружили женщину мертвой в колодце водоснабжения. Потерпевшая погибла от многочисленных ножевых ранений. По подозрению в совершении преступления задержана ее 16-летняя дочь. Несовершеннолетнюю поместили в изолятор временного содержания".

Яма, в которую 16-летняя девочка бросила свою мать

С подробностями это выглядит следующим образом: Надина свекровь живет в том же доме, рассчитанном на двух хозяев и помогает заботиться о детях. Ее сын и муж Надежды, отчим двух старших девочек, в настоящее время находится на заработках за границей. На место происшествия выехала криминалистическая лаборатория. Правоохранители также привлекли к розыскным мероприятиям кинологическую службу. Служебная собака привела к заброшенному колодцу центрального водоснабжения на территории соседнего недостроенного дома. Там и отыскалось тело пропавшей Надежды, заваленное тряпьем и камнями. А уже на кухне в доме убитой женщины удалось обнаружить, говоря протокольным языком, "бурые пятна, предположительно, являющиеся следами крови". Собранные следственно-оперативной группой полиции доказательства указывали на то, что к совершению особо тяжкого преступления причастна старшая несовершеннолетняя дочь погибшей.

Орудие убийство нашли среди мусора

По предварительной информации следствия, в ночь на 8 октября родные люди поссорились, и девушка нанесла матери более 30 ударов кухонным ножом. А затем на тачке вывезла бездыханное тело и сбросила в старый колодец, прибрала в доме, спрятав свою окровавленную одежду и кухонный нож, ставший орудием убийства.

"Мы поругались с мамой, у нас произошел конфликт, и я ее ударила ножом… 10 раз… Больше 10 раз… В живот, в сердце, в шею… Потом вывезла тело… Сбросила в яму и вымыла весь дом", – рассказала Александра сотрудникам уголовного розыска Нацполиции Украины.

"Правда, призналась девочка не сразу, — пояснила "Телеграфу" руководитель отдела коммуникации винницкого полицейского главка Анна Олейник. – Сначала она говорила, что не представляет, куда делась мама. С ней работали полицейские. Уже потом, когда нашли вещественные доказательства, под неоспоримостью улик ей пришлось признаться в содеянном. Сама женщина была невысокого роста, худенькая, потому дочка смогла самостоятельно справиться с такой страшной ношей".

Выяснилось, что поздней ночью на 8 октября девушка хотела пойти гулять, ну а мама ее не пускала.

На месте преступления нашли окровавленную одежду

Сейчас 16-летняя подозреваемая задержана, ей объявлено о подозрении в совершении умышленного убийства согласно ч.1 ст.115 УК Украины. За совершение такого преступления, уточняют в полиции, уголовная ответственность наступает с 14 лет. Наказание по такой статье суровое — до 15 лет заключения. В качестве меры пресечения для нее избрано содержание под стражей.

Саша – "девушка с характером"

В средней школе, где училась Александра и две ее младшие сестры, до сих пор не могут поверить в случившееся: ни педагогам, ни школьникам не верится, что девушка могла такое совершить. Хотя тележурналистам один из родственников семьи рассказал, что в школе и дома – это было две разных Саши, дома она себя вела агрессивно и часто ссорилась с матерью. "Телеграф" пообщался с начальником отдела образования культуры, молодежи и спорта Глуховецкого поселкового совета Еленой Мыклин, которая преподает в школе правоведение и хорошо знает Сашу.

"Она в школе была абсолютно нормальным ребенком, — уверяет Елена Васильевна. – Не знаю, насколько она вела двойную жизнь, но в школе девочка училась, причем, на "отлично", посещала спортивные секции и различные дополнительные занятия".

По словам педагога, девушка "имела характер": "Да, она считала себя лучшей. Но на фоне того, как она училась и вела себя с одноклассниками, мы считали, что эти ее амбиции должны воплотиться в жизнь. Она имеет для этого все задатки, и ее характер в этом поможет".

Примечательно, что Александра готовилась к встрече с правоохранительными органами. Правда, не в качестве подозреваемой. "Она планировала пойти работать в полицию и даже спортом занималась именно для того, чтобы сдать нормативы, – вспоминает учительница. – Вы понимаете, какой это для нас шок? До сих пор кажется, что это просто плохой сон".

Елена Мыклин знает Сашину маму, и по ее мнению, женщина очень ответственно относилась к воспитанию своих детей: она их контролировала, нацеливала на учебу, на дополнительные занятия, на развитие. "Они даже собирались переехать в город, чтобы дети имели больше возможностей для развития. Ее муж сейчас работает за границей и они ставили перед собой такую цель". В то же время мама и баловала любимых дочек – одевала их модно, делала им красивые прически, тем более, что работала парикмахером. Надежда очень гордилась своими детьми.

Собеседница переживает, как семейную трагедию перенесут младшие дети – ученицы 7-го и 3-го классов. Когда старшая сестра убивала маму, девочки находились дома и спали.

Что скрывалось за "болезнью" школьницы?

Есть еще один интересный момент, на который указали в комментариях к новости в местном паблике – якобы, отличница последнее время не посещала школу.

"Было такое, — подтверждает Елена Васильевна. — Она ходила первую половину сентября, а потом ее мама позвонила классному руководителю и директору сказала, что у дочки обострение хронической болезни и потому она некоторое время будет лечиться дома".

Уточнять диагноз в школе сочли неэтичным, будучи уверенными, что впоследствии получат справку от врача.

"А неделю назад мама снова перезвонила и сообщила, что лечение затягивается и попросила решить вопрос с организацией дистанционного обучения еще на две недели, чтобы девочка не пропускала занятия, ведь впереди сдача тестов". Причем до этого никаких жалоб на здоровье от Саши не поступало. Разве что однажды девочка сказала классному руководителю, что очень хочет спать. Но такое состояние бывает у каждого, когда организм чувствует переутомление – может, долго сидела над учебниками? Была ли в действительности школьница больна или в семье уже назревал конфликт – неизвестно.

По-видимому, тем, что у нее было на душе, Александра не делилась ни с кем, даже с друзьями в классе, обсуждала с ними лишь "платья-прически-уроки-подготовку к выпуску и ВНО". Полиция опрашивает всех, с кем девочка общалась, но никто не может припомнить чего-либо странного в ее поведении.

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