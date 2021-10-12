Відмінниця, яка мріяла працювати в поліції: на Вінниччині школярку підозрюють у жорстокому вбивстві матері (фото)

Що сталося між рідними людьми напередодні трагедії — оточуючим невідомо

Сімейні драми часом розвиваються на очах у громадськості, де одній стороні конфлікту співчувають, іншу — засуджують. У чиїйсь долі люди беруть участь, а іноді усуваються від чужих проблем. Так, в селі Паладь-Комарівці на Закарпатті сусіди проігнорували рукоприкладство вітчима щодо 10-річної падчерки — і той забив дівчинку до смерті. А ось про сім’ю Надії Ющенко зі смт Глухівці на Вінниччині ніхто б і слова поганого не сказав: і вона, і три її доньки завжди виглядали охайно і доглянуто, були привітні та доброзичливі. Мама, за словами сусідок, не пила і не курила, а старша дочка — 11-класниця Олександра вчилася на "відмінно" і займалася спортом. Тому новиною, що дівчинка жорстоко розправилася з матір’ю, в селищі все шоковані. Але, за повідомленням поліції, в злочині підозрюється саме школярка.

Тіло мами — в яму

Ось як про це повідомляє відділ комунікації Нацполіції Вінницької області: "Інформація про зникнення 35-річної мешканки Козятинської територіальної громади надійшла в поліцію від її свекрухи 9 жовтня. Заявниця повідомила, що напередодні зникла її невістка. Правоохоронці під час проведення пошуків виявили жінку мертвою в колодязі водопостачання. Потерпіла загинула від численних ножових поранень. За підозрою в скоєнні злочину затримано її 16-річну дочку. Неповнолітню помістили в ізолятор тимчасового утримання".

Яма, в яку 16-річна дівчинка кинула свою матір

З подробицями це виглядає наступним чином: Надина свекруха живе в тому ж будинку, розрахованому на двох господарів і допомагає піклуватися про дітей. Її син і чоловік Надії, вітчим двох старших дівчаток, в цей час знаходиться на заробітках за кордоном. На місце події виїхала криміналістична лабораторія. Правоохоронці також залучили до розшукових заходів кінологічну службу. Службова собака привела до закинутого колодязя центрального водопостачання на території сусіднього недобудованого будинку. Там і знайшлося тіло зниклої Надії, завалене ганчір’ям і камінням. А вже на кухні в будинку вбитої жінки вдалося виявити, кажучи протокольною мовою, "бурі плями, які, ймовірно, є слідами крові". Зібрані слідчо-оперативною групою поліції докази вказували на те, що до скоєння особливо тяжкого злочину причетна старша неповнолітня донька загиблої.

Знаряддя вбивства знайшли серед сміття

За попередньою інформацією слідства, в ніч на 8 жовтня рідні люди посварилися, і дівчина нанесла матері понад 30 ударів кухонним ножем. А потім на тачці вивезла бездиханне тіло і скинула в старий колодязь, прибрала в будинку, сховавши свій закривавлений одяг і кухонний ніж, який став знаряддям вбивства.

"Ми посварилися з мамою, у нас стався конфлікт, і я її вдарила ножем... 10 разів... Більш як 10 разів... У живіт, в серце, в шию... Потім вивезла тіло... Скинула в яму і вимила весь будинок", — розповіла Олександра співробітникам карного розшуку Нацполіції України.

"Правда, зізналася дівчинка не відразу, — пояснила "Телеграфу" керівник відділу комунікації вінницького главку поліції Ганна Олійник. — Спочатку вона говорила, що не уявляє, куди поділася мама. З нею працювали поліціянти. Вже потім, коли знайшли речові докази, під незаперечних доказів їй довелося зізнатися в скоєному. Сама жінка була невисокого зросту, худенька, тому дочка змогла самостійно впоратися з такою страшною ношею".

З’ясувалося, що пізно вночі на 8 жовтня дівчина хотіла піти гуляти, ну а мама її не пускала.

На місці злочину знайшли закривавлений одяг

Зараз 16-річна підозрювана затримана, їй оголошено про підозру у вчиненні умисного вбивства відповідно до ч. 1 ст. 115 КК України. За вчинення такого злочину, уточнюють в поліції, кримінальна відповідальність настає з 14 років. Покарання за такою статтею суворе — до 15 років ув’язнення. Запобіжним заходом для неї обрано утримання під вартою.

Саша — "дівчина з характером"

У середній школі, де навчалася Олександра і дві її молодші сестри, досі не можуть повірити в те, що трапилося: ні педагогам, ні школярам не віриться, що дівчина могла таке вчинити. Хоча тележурналістам один з родичів сім’ї розповів, що в школі та вдома — це були дві різні Саші, вдома вона себе вела агресивно і часто сварилася з матір’ю. "Телеграф" поспілкувався з керівницею відділу освіти культури, молоді та спорту Глуховецької селищної ради Оленою Миклін, яка викладає в школі правознавство і добре знає Сашу.

"Вона в школі була абсолютно нормальною дитиною, — запевняє Олена Василівна. — Не знаю, наскільки вона вела подвійне життя, але в школі дівчинка вчилася, причому, на "відмінно", відвідувала спортивні секції та різні додаткові заняття".

За словами педагога, дівчина "мала характер": "Так, вона вважала себе кращою. Але на тлі того, як вона вчилася і поводилася з однокласниками, ми вважали, що ці її амбіції мають втілитися в життя. Вона має для цього всі задатки, і її характер в цьому допоможе ".

Примітно, що Олександра готувалася до зустрічі з правоохоронними органами. Правда, не в якості підозрюваної. "Вона планувала піти працювати в поліцію і навіть спортом займалася саме для того, щоб здати нормативи, — згадує вчителька. — Ви розумієте, який це для нас шок? Дотепер здається, що це просто поганий сон".

Олена Миклін знає Сашину маму, і, на її думку, жінка дуже відповідально ставилася до виховання своїх дітей: вона їх контролювала, націлювала на навчання, на додаткові заняття, на розвиток. "Вони навіть збиралися переїхати в місто, щоб діти мали більше можливостей для розвитку. Її чоловік зараз працює за кордоном і вони ставили перед собою таку мету". Водночас мама і балувала улюблених дочок — одягала їх модно, робила їм гарні зачіски, тим більше, що працювала перукарем. Надія дуже пишалася своїми дітьми.

Співрозмовниця переживає, як сімейну трагедію перенесуть молодші діти — учениці 7-го і 3-го класів. Коли старша сестра вбивала маму, дівчатка перебували вдома і спали.

Що ховалося за "хворобою" школярки?

Є ще один цікавий момент, на який вказали в коментарях до новини в місцевому пабліку — нібито, відмінниця останнім часом не відвідувала школу.

"Було таке, — підтверджує Олена Василівна. — Вона ходила першу половину вересня, а потім її мама подзвонила класному керівнику і директору сказала, що у дочки загострення хронічної хвороби й тому вона деякий час буде лікуватися вдома".

Уточнювати діагноз в школі визнали неетичним, бувши впевненими, що згодом отримають довідку від лікаря.

"А тиждень тому мама знову передзвонила і повідомила, що лікування затягується і попросила вирішити питання з організацією дистанційного навчання ще на два тижні, щоб дівчинка не пропускала заняття, адже попереду здача тестів". Причому до цього ніяких скарг на здоров’я від Саші не надходило. Хіба що одного разу дівчинка сказала класній керівниці, що дуже хоче спати. Але такий стан буває у кожного, коли організм відчуває перевтому — може, довго сиділа над підручниками? Чи була насправді школярка хвора або в сім’ї вже назрівав конфлікт — невідомо.

Мабуть, тим, що у неї було на душі, Олександра не ділилася ні з ким, навіть з друзями в класі, обговорювала з ними лише "сукні-зачіски-уроки-підготовку до випуску і ЗНО". Поліція опитує всіх, з ким дівчинка спілкувалася, але ніхто не може пригадати чогось дивного в її поведінці.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Таїсії Петрової, яка напала з арбалетом на вчителів, в будинку під час обшуку виявили телефон з фотографіями розчленованих тварин і інші дивні речі.