Киевской области не удалось удержаться в "желтой" зоне: "оранжевых" регионов снова 16

В число "оранжевых" вошли 16 областей

Улучшение коронавирусной ситуации в Киевской области длилось всего один день — по состоянию на субботу регион был "желтым", а уже в воскресенье, 17 октября, снова стал "оранжевым".

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Так, коэффициент обнаружения новых случаев инфицирования в Киевской и Тернопольской областях по состоянию на утро субботы, 16 октября, был в пределах нормы (менее 20%). И если на Тернопольщине этот показатель удалось удержать в норме, то на Киевщине ситуация ухудшилась — коэффициент инфицирования показал 20,3%, тем самым сделав регион "оранжевым".

Самая тяжелая ситуация с COVID-19 сейчас наблюдается в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской и Херсонской. Последняя из них вошла в "красную" зону карантина с 15 октября, а остальные — перейдут с понедельника, 18 октября.

Данные Минздрава

В "оранжевую" зону по состоянию на утро воскресенья, 17 октября, вошли: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области.

Ранее "Телеграф" сообщал, по каким правилам будут жить украинцы в "красной" зоне карантина.